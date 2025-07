Luis Mateucci aseguró que Luis Jiménez pasará sin pena ni gloria por ‘Mundos Opuestos’: “Es un árbol”

Fiel a su estilo provocador y sin filtro, Luis Mateucci generó revuelo nuevamente al referirse con dureza al exfutbolista Luis “Mago” Jiménez, tras su reciente ingreso al reality Mundos Opuestos. En conversación con Canal 13, el argentino analizó el arribo del nuevo participante, y fue tajante: no espera grandes cosas de él en pantalla.

“A Luis Jiménez, si no le meten a la Coté López no va a dar nada, no va a dar nada, nada, es un árbol, es futbolista”, lanzó sin rodeos el influencer, minimizando la presencia del exdeportista en el programa.

Mateucci explicó que su crítica va más allá de una simple provocación. Según él, Jiménez no tendría las herramientas necesarias para destacar en un formato televisivo como este. “Hay que saber diferenciar. Él es futbolista, él no es comunicador. A partir de ser futbolista, está experimentando en el área de la comunicación, si no meten a la Coté López claramente va a pasar muy piola”, sentenció.

Sus dichos no terminaron ahí. En el espacio Hay que decirlo, Mateucci reafirmó su postura y criticó el apego emocional del “Mago” con su exesposa. “Debo decir que si viene un pibe o una mina que tiene el nombre de la ex acá (apunta al cuello), lo mando a...”, expresó, haciendo alusión al tatuaje de Jiménez con el nombre de Coté López.

“El peor es que dice: ‘Este tatuaje no me lo borraría’. Flaco, tómate el palo, ahí es cuando no le creo nada a Disley. Si Disley se enamora de un tipo o le gusta un tipo que tiene el tatuaje de su ex en grande y dice ‘María José’”, agregó, sin ocultar su incredulidad.

Mateucci también se refirió a otros participantes, como Juan Pedro Verdier, y lamentó que su potencial podría verse limitado sin Karen Paola en el encierro. “Le tengo fe (a Juan Pedro), ojalá lo dé todo”, concluyó.