Meteoróloga despedida de Mega reconoce haber quedado decepcionada de Jaime Leyton: “Esto habla de su persona y a mí eso me afectó mucho”

Fue hace algunos días que la meteoróloga Laura Batista anunció en sus redes sociales su desvinculación de Mega, estación televisiva a la que había llegado el año pasado y en la que participó tanto en su señal principal como en sus demás señales.

Como parte del equipo de profesionales de “Megatiempo”, Batista recordó este viernes en conversación con pagina7.cl su triste desvinculación del canal privado y lo que fue la despedida que recibió de parte de sus colegas del tiempo, entre los que apuntó a Jaime Leyton como uno de quienes más la decepcionó en su paso por la señal ubicada en Vicuña Mackenna.

Los cuestionamientos a Jaime Leyton

“Hay algo que me causó tristeza de este proceso, que realmente todavía me afecta”, indicó Batista. “Mi colega meteorólogo, Jaime Leyton, decidió no despedirme, no lo hizo. No lo hizo ni por WhatsApp ni por teléfono”, contó.

Aún afectada por la indiferencia del rostro meteorológico de Mega, la profesional aseveró que si bien “ya pasaron los días” de su salida del canal, la reacción de Leyton sigue causándole sorpresa

“Evidentemente está al tanto, está trabajando. No hubo un saludo, no sé, lo mínimo. La verdad es que no pido tanto”, dijo la meteoróloga, quien sinceró en su entrevista con el sitio informativo que “imaginé que sería distinto por el hecho de haber trabajado juntos todo este tiempo, y haber tenido una buena relación de equipo”.

“Yo le tengo admiración (a Leyton), considero que es un muy buen profesional, pero esto habla de su persona y a mí eso me afectó mucho, porque había un vínculo muy fuerte en nuestro equipo”, concluyó.

Cabe destacar que este miércoles Batista había dado cuenta de su desvinculación en una publicación de su cuenta de Instagram, en la que aprovechó de darle las “gracias a toda la gente linda que me acompañó este proceso”, y dejar sus impresiones de su paso por la estación televisiva".

“Como cambian las estaciones, cambia la vida. Hoy me despido de la comunidad de Megatiempo, gracias a toda la gente linda que me acompañó en este proceso”, puntualizó.