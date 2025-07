“Para mí nunca ha sido fácil hacer pareja”: Kathy Salosny abrió su corazón acerca de su vida amorosa

Hoy, la exanimadora del matinal Buenos Días A Todos, Katherine Salosny, está alejada de la TV, viviendo a la orilla del mar y con su propio negocio. Bajo este contexto, la actriz conversó de manera exclusiva con AR13, para dar a conocer su presente, además de ahondar en su vida amorosa.

En primer lugar, el citado medio le consultó por su soltería y si se ve así por el resto de su vida. Ante esta directa pregunta, Kathy confesó: “Tampoco tengo un plan respecto a eso. ¿Puede pasar? no sé, si va a pasar, que suceda, pero no es algo que yo ande buscando, hace mucho tiempo que no busco ese tipo de compañía".

“A veces hay esa añoranza de tener un compañero para que te ponga el hombro, pero son añoranzas, y sueños románticos, pero no es una necesidad”, agregó Salosny.

Luego, desde Canal 13 quisieron saber siente que eso viene con la madurez o cree ser poco romántica. “Creo que el romanticismo siempre se vuelve a despertar y no solo tiene que ver con una pareja, también es observar la belleza, es lo que me pasa todos los días acá. Esto de estar acá tiene mucho de romántico, y eso se contagia también, y si de repente aparece alguien en un bote acá en la puerta de mi casa, le abro la puerta (ríe)”, sostuvo la mujer de 61 años.

“Para mí nunca ha sido fácil hacer pareja”

Respecto a si han habido peticiones, o ‘jotes’, Kathy Salosny reconoció que “no he tenido esa sensación, o no me he dado cuenta, porque no estoy como pendiente de eso. No sé, me siento una mujer con mucha libertad. Eso es algo que yo no transo: Mi libertad. Para mí nunca ha sido fácil hacer pareja, también por eso mismo, porque como he sido siempre independiente, autónoma económicamente, en términos laborales, en tomar mis propias decisiones, y que a mí nadie me viene con cuentos, y si me quieres cambiar esto, chao, o sea, no me interesa nada más”.

“He tenido muy lindas parejas, me he sentido súper amada, las tuve, hace mucho tiempo que ya no, y lo pasé increíble. En otros momentos no lo pasé tan bien, pero la verdad es que también los hombres de mi generación son un poco machistas, en ese sentido, a propósito de no dar esa libertad...“, complementó.