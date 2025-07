Un chat con “cinco amigos”: La técnica de Pamela Díaz para olvidar a sus exparejas

Durante el capítulo de este jueves en Hay Que Decirlo!, la conductora, Pamela “La Fiera” Díaz, impactó al panel tras revelar cuál era su técnica infalible para lograr superar a sus exparejas.

De primeras, la exparticipante de ¿Ganar o Servir? confesó que “se la dije a varias amigas que son conocidas, y les ha resultado. Se lo dije a tres y andan en la misma ahora que están solteras: muy bien y felices”.

Tal como dijo la animadora del programa farandulero de Canal 13, una vez acompañó a una amiga a una sesión con su psicóloga. Al salir, debatieron sobre la recomendación que entregó la especialista.

En esta línea, la profesional sugirió hablar en un chat con “cinco amigos” para lograr superar a la pareja que tanto daño le había ocasionado.

En ese sentido, ‘La Fiera’ señaló: “Justo el que más te va a gustar, lo más probable es que no te va a pescar altiro, entonces, tú tienes que darte el tiempo para ir a conversar con un amigo que lo encuentras a lo mejor física y mentalmente bien. Te sirve mucho para conversar, distraerte...“.

Y como les va a estar contando cosas, el otro caballero tendrá que escucharla, o si no capaz que la mande a freír monos a África, pero como tú no estás enamorada y no te gusta esa persona, es más fácil... no es que estés jugando con esa persona, sino que lo estás ocupando para ir a comer, disfrutar y todo eso”, añadió la comunicadora de 44 años.

Luego de su intervención, Luis Mateucci interrumpió a Díaz para dar su punto de vista. “Ahora, si lo dice Pamela está bien, porque es mujer... llego a decir yo eso ‘y no, es un machista; está utilizando a la mujer para olvidarse del otro’”, señaló el argentino.