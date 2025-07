“Unos lavados de imagen vergonzosos”: Jordi Castell disparó nuevamente en contra de los estelares de farándula

El fotógrafo y exintegrante de unos de los paneles de farándula más recordados de la historia chilena, Jordi Castell, nunca ha tenido miedo en dar su opinión, y ahora no va a hacer la excepción.

Durante su participación de esta semana en el panel de “Tal Cual”, él le tiró flores a su programa y aprovechó de volver a hacerle una repasada a los estelares de farándula que se emiten en televisión abierta, especialmente los de Chilevisión y Mega.

Castell señaló que le gusta el panel que han formado en el estelar de TV+, alabando la incorporación de Pablo Herrera. Siguiendo en esa misma línea, el fotógrafo replicó las palabras del cantante, quien afirmó que no es necesario traer invitados a “Tal Cual” cuando uno de los integrantes se ausenta.

“Entre nosotros podemos suplir perfectamente. Además, déjense de traer invitados porque como no pueden pagar, traen gente que está en la pitilla y no es atractivo, ya que no tienen el ritmo que tienen nosotros. Con todo respeto”, lanzó Jordi.

Las oficinas de relaciones públicas de “Only Fama”, “Primer Plano” y “PH”

Ahora viene el descargo de Castell en contra de los estelares de espectáculos actuales. “Hoy en día, si tú te fijas en la televisión abierta, todos los programas que traen invitados se han convertido en oficinas de relaciones públicas o unos lavados de imagen que son ya vergonzosos”, criticó.

Si bien, Jordi no quiso puntualizar casos de personas cuyas imágenes fueron “lavadas” en los estelares, sí dio nombre de los espacios “culpables” de esta actitud.

“No voy a dar detalles porque no quiero meterme en conflictos con nadie, porque no me interesa, pero todos: ‘Podemos Hablar’, ‘Primer Plano’, ‘Only Fama’. Al invitado termina siendo como ‘okay, te traigo, te limpio la imagen, quedas como rey’”.

“Siento que hay una cosa reaccionaria, súper a la defensiva de la televisión, que eso hace que... perdón, pero se jactan de tener unas (grandes) audiencias, pero son paupérrimas. Si juntamos los seguidores de nosotros (Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela) tres, es un programa bien visto”, cerró Jordi Castell.