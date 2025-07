“Es un personaje lastimero, que le gusta dar lástima”: Sergio Rojas le respondió con todo a Daniel “Palomo” Valenzuela

Un análisis de la farándula nacional en el programa de Daniel “Palomo” Valenzuela, “Buenos días, buenas tardes”, tuvo a Sergio Rojas como uno de sus puntos principales de discusión.

PUBLICIDAD

Sergio Marabolí cuestionó al animador de “Que te lo digo” denosta a las personas y no piensa en las familias de las personas de las que habla. “A veces se ensaña con ciertos personajes que no le han hecho nada”, lanzó el panelista de “Sígueme”.

Por su parte, Palomo señaló que personajes como Danilo 21 y programas como “Que te lo digo” lanzan frases para llamar la atención del público, pero no están regulados. “La pasada de pueblos es la malo”, añadió Daniel.

La arremetida de Sergio Rojas

En el capítulo de este jueves de “Que te lo digo”, Rojas no se iba a quedar callado ante estas críticas, y partió diciéndole a Marabolí que para “culicagados” están los programas como “Primer Plano” y “Only Fama”, el espacio que el último comandó por unos meses.

Después pasó a repasar a Daniel Valenzuela, y partió recordando su bullada renuncia a Tevex por no querer estar en un programa de farándula, y señalar que quizás para ese rol están personajes más violentos como Sergio Rojas.

“Palomo, deja de renegar de la farándula si la vas a exprimir hasta el día en que te mueras. Yo no doy gratuitamente, doy porque ustedes dan material. Tú te fuiste a sentar a cuanto programa pagado había a contar tu desgracia y vender tu desdicha. Entonces, no me culpes a mí de lo que haces tú públicamente por dinero”, esto en referencia a la infidelidad de su expareja con su hermano.

“Es venderse a un sistema: será por necesidad o de aparecer en la televisión, no lo sé. Pero pregúntate por qué con tantos años de trayectoria tú no has logrado sacar la cabeza del fango, porque siempre has sido un personaje mediocre y que no brilla, porque eres regulado y no te gusta pasar la línea. Por eso sigues estando ahí estancado”, continuó.

PUBLICIDAD

A pesar de estas críticas, el periodista señaló que “yo lo adoro (a Daniel Valenzuela). Lo amo, encuentro que es un gallo a todo cachete, simpático, querendón, es un dulce”.

“¿Pero saben cuál es su problema? Que es cagón, por eso nunca he llegado a las grandes ligas. Palomo es un personaje lastimero, que le gusta dar lástima. Déjense de llorar, póngase a hacer televisión: ‘¿ay, que me han tratado tan mal’ o ‘que han hablado tan mal de mí’... La víctima ya no vente, hoy lo que vende es un personaje con opinión”, cerró Sergio.