“Siento que es un inicio”: Pangal Andrade se sinceró tras el éxito de “El Clan” y su primera incursión como conductor de un programa

Un mes al aire ha cumplido “El clan, en busca de la aventura”, un programa a cargo de Pangal Andrade y el cual rápidamente se instaló como líder de sintonía durante las noches de sábado de la TV chilena.

El proyecto tiene como premisa exponer Chile desde la aventura y los deportes extremos, y muestra al deportista acompañado por su hermano Lorenzo Andrade y por su primo Diego Astorga, director y camarógrafo, respectivamente. Además, en cada uno de los viajes se van turnando sus hermanos y primos, destacando el ambiente familiar del proyecto.

“El clan, en busca de la aventura” se ha convertido en un éxito de audiencia en el prime de los sábados del 13 y de la pantalla chica local, con un promedio de 475.531 personas por minuto y un alcance de 3.113.591 en su primer mes al aire. Por su parte, la competencia queda así en el mismo período de tiempo y horario: Chilevisión 425.843, TVN 290.001 y Mega 278.241.

Las impresiones de Pangal

Bajo ese contexto, Pangal Andrade analizó los posibles motivos del éxito del programa y declaró que “es bonito ser parte de un proyecto que muestra la cultura desde lo vivido, no desde el asiento. Acá estamos en terreno, con la gente, entendiendo sus raíces, escuchando sus historias y, además, lo hacemos en modo aventura, que es lo que más me gusta. Es una mezcla muy poderosa”.

“Lo que exhibimos en pantalla es real. No hay situaciones actuadas, sino que somos nosotros, los hermanos, los primos, el equipo, gente que se quiere y que se apaña. Además, al vivir situaciones extremas, sentimos frío, cansancio, risas, emociones. Todo eso se transmite, la gente lo nota y lo agradece”, agregó.

Respecto a lo que está consiguiendo como conductor de televisión, el deportista confesó que “siento que es un inicio, porque es mi primer proyecto televisivo, con mi sello y con mi forma de ver la vida. No estoy sólo conduciendo un programa de televisión, sino que estoy cumpliendo un sueño que venimos trabajando hace más de una década con mi hermano Lorenzo”.

Andrade reveló que “me gustaría seguir por este camino, creando desde lo real, desde lo que me importa. Mostrar lugares, personas y paisajes, pero siempre con un propósito. Me interesa dejar algo bueno e inspirar a los jóvenes, para que dejen sus celulares y lo superficial de lado, y así puedan conectar con lo verdadero. Ojalá lograr que las personas viajen por Chile para que se maravillen con su gente y con su diversidad”

El equipo ya ha viajado al archipiélago Juan Fernández, Rapa Nui y al río Futaleufú, por ejemplo. Es así como esta noche tocará el turno de subir el volcán Tupungato, en la Región Metropolitana.

Finalmente, Pangal Andrade sintetizó que “también hay algo muy especial en ‘El clan’: es un orgullo tremendo poder conducir un programa en el canal que me vio nacer. Canal 13 es parte de mi historia y hoy poder aportar desde este lugar, con este tipo de contenido, me llena de sentido”.