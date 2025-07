El peor escándalo de Tinelli: Moria Casán lo compara con “Calígula” por deudas con estrellas de TV y crisis de su productora

El principal animador de televisión de Argentina y uno de los más famosos de Latinoamérica, Marcelo Tinelli, se encuentra en el foco de una polémica que concentra sobre él críticas de distintos sectores y, especialmente, de las figuras del espectáculo.

También considerado uno de los diez famosos más ricos de su país, el conductor de programas icónicos como Videomatch, Showmatch, Bailando por un sueño y Cantando por un sueño –entre otros- mantiene importantes deudas con rostros, artistas y personal de su productora “LaFlia”, que arriesga la quiebra y anunció hace pocos días una reducción profunda de su planta de trabajadores.

Además, Tinelli fue hasta hace poco gerente de Programación del canal América, en cuyos programas también se ventiló su crítica situación empresarial.

El escándalo rebotó en los medios luego que la animadora Florencia Peña y Luisa Albinoni, entre otros, revelaron que aún les deben pagos desde el año pasado, a lo cual se sumó un reportaje del programa que encabeza Florencia de la V donde se dio a conocer el detalle de las elevadas deudas y de las decenas de cheques –más de 200- rechazados por falta de fondos.

El presentador tiene una larga trayectoria como empresario: en los 2000 consolidó su empresa Esfinge 20, creó la productora Ideas del Sur, y en 2018 abrió “La Flia”. En esa misma etapa adquirió el 57% del club español Badajoz, en una inversión fallida. También invirtió en el equipo de voley de su ciudad, Bolívar. Luego, del 2019 a 2022, presidió el club San Lorenzo y fue elegido como el presidente de la Liga Profesional de Fútbol.

Sin embargo, su salida de San Lorenzo se vio rodeada por alguna acusaciones de corrupción en el manejo de los recursos del club.

Moria Casán y Calígula

Después de numerosos despidos y reducción de la planta de la productora a cinco personas, Tinelli salió a explicar la grave situación. Frente a las denuncias, dijo, que fue entonces “donde empecé a preguntarme por qué me querían pegar todos, me sorprendió muchísimo lo que hizo Flor de la Ve en su programa”.

“A partir de ese momento, fui atando cabos, puede ser un vuelto de algo que yo hice”, agregó, y terminó de confirmar los temores circulantes: ”No cerró mi productora, se hizo un zoom y se decidió que mucho personal que estaba en LaFlia no estará más, ya que se necesita recortar personal porque no hay proyectos. Será una reestructuración como en tantas empresas de este país".

Mientras Tinelli comienza a saldar algunas de las deudas con figuras de la TV que trabajaron en programas de su productora, el medio artístico argentino pone en tela de juicio su trayectoria.

Por ejemplo, la actriz y vedette Moria Casán opinó sobre ese poder mediático que concentró el animador. “¿En qué falló Tinelli? ”En querer ser demasiado poderoso, en no conformarse con lo que tenía. Tal vez agarrar demasiadas cosas. No creo en eso del que mucho abarca, poco aprieta. Porque abarco un montón y aprieto más. Pero tal vez cuando vos tenés poder, poder, poder, poder y seguís el cero a la derecha y el cero a la derecha, después termina haciendo el cero a la izquierda. Tenés que manejar muy bien el poder para que el poder no te maneje a vos... Te transformas un poco en un Calígula, te transformas. Hay una cosa que te supera, que si empezás a comprar lo que vendés y te alejás de la realidad es complejo", expresó la diva.

La última producción de “La Flia” fue “Los Tinelli”, un reality familiar donde el conductor exhibía su vida de ricos y famosos junto a sus hijas y su pareja en una mansión de Punta del Este y que al no lograr el éxito esperado la plataforma Prime Video decidió cancelar una próxima temporada.