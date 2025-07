“¡Me revictimizas emocionalmente!”: El divertido cara a cara entre José Antonio Neme y Julio César Rodríguez tras renegociación en Chilevisión

La semana pasada se dio a conocer que Julio César Rodríguez se convirtió en uno de los hombres más poderosos de la televisión después de que se comunicó que es el nuevo director de programación de Chilevisión, canal en donde también es rostro.

Una de las personas que públicamente demostró su leve decepción fue su amigo y colega de otra señal José Antonio Neme, quien tenía la esperanza de poder trabajar en televisión con JC. El primer plan era que él se fuera a CHV, no resultó, y el segundo que Rodríguez llegara a Mega, tampoco pasó.

Neme fue consultado inmediatamente y le dijo a “Zona de estrellas” que “si la decisión lo dejó conforme, contento... Me imagino que lo meditó muchísimo, me alegro mucho por Julio. Yo soy su amigo y lo quiero mucho, y los amigos nos ponemos contentos cuando nuestros amigos están bien”.

“Por mí,en términos personales, bueno ciertamente lo siento un poco porque me había ilusionado con poder hacer algo en la mañana juntos” agregó.

Sin embargo, cuando llegó el turno de referirse a lo sucedido en “Only Fama”, el animador de Mega señaló que: “Yo me siento traicionado y me siento dolido”.

El cara a cara entre JC y Neme

Ahora los animadores se vieron las caras en su podcast "Por qué tenía que decirlo“, en donde JC dijo ”me contaron que estabas llorando por los pasillos de Mega (...) que te había clavado un cuchillo".

Neme respondió diciendo que “así son los hombres... ‘él me mintió, él me dijo que se iba, y no era verdad. Él me mintió, nunca fue a Mega y nunca lo hizo’“, en referencia a la canción de Amanda Miguel.

“Oye, pero ¿estás contento?“, consultó Neme entre risas. ”Estoy contento, estoy feliz. Muy triste por no haber concretado mi llegada a Mega porque iba a trabajar contigo", añadió Rodríguez.

Ante esta respuesta, José Antonio le dijo “pero estamos acá. Uno siempre puede moverse, si Mahoma no va a la montaña, la montaña en esta industria también puede ir a Mahoma”.

A pesar de no poder trabajar en pantalla con Julio César, el animador de Mega reconoció que este tira y afloja, trajo buenos dividendos. “Este acuerdo nos benefició a los dos. Yo también salí muy bien parado, yo te lo agradezco en el alma”, se rió.

“Digamos las cosas como son, esta industria es cada vez más pequeñita y nos estamos peleando un canapé. Entonces, hay que tratar de mejorar su posición dentro de lo poco que hay y yo creo que esta suerte de oso tuyo, me dejó muy bien parado. Así que te lo agradezco en el alma. Además, tú estás contento”, añadió Neme.

Con respecto a sus declaraciones de que se sentía “traicionado”, José Antonio explicó que “eso lo hago para que el otro tenga culpa. Sé que no me utilizaste, ni me usaste. Sé que es el lugar en donde te has sentido muy cómodo. Fue solamente para (generar) un poquito de culpa porque yo un poquito me ilusioné”.

“Tantos hombres me han mentido en mi vida, me han dicho cosas, me han dado señales ambiguas, han reforzado todos mis daños infantiles y juveniles y tú refuerzas ese patrón con esto. Me revictimizas emocionalmente de una manera, ¡Me ilusionaste! Me dijiste que me querías y te bajas a última hora, fue como dejar a una novia en el altar”, dijo bromeando.