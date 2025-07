“Nos llevábamos bien”: Luis Jiménez reveló quién de sus actuales compañeras lo motivaron a ingresar a “Mundos Opuestos”

A principio de semana fue el gran ingreso del exfutbolista, Luis Jiménez, al reality show de Canal 13, “Mundos Opuestos”. Para celebrar la ocasión, Matías Vega le realizó una entrevista exclusiva que fue emitida este viernes en “Hay que decirlo Prime”.

Una de las preguntas que le realizaron a Jiménez tenía que ver a quién conocía antes de ingresar al reality y nombró a Ignacia Michelson, Juan Pedro Verdier, Disley Ramos y Daúd Gazale.

La chica reality es con quién más ha compartido anteriormente. “A la Nacha creo que es a la que más he visto en estos últimos dos años, en fiestas electrónicas. Nos gusta la misma música, así que vamos a las mismas fiestas“, señaló.

“Ella en su grupo y yo en el mío, pero coincidíamos. Nos saludábamos, de repente teníamos amigos en común”, complementó.

Con respecto a su otra compañera de equipo, Jiménez contó que “a Disley la vi un par de veces, tres o cuatro veces. La primera vez (fue) en un evento, ella estaba firmando autógrafos, haciendo videos con su grupo de amigos y yo estaba al lado, en un evento de fútbol y ahí la conocí. Después me encontré con ella en una fiesta (...) no me pescaba”.

Finalmente, sobre Juan Pedro afirmó que son vecinos y a Daúd lo ubicaba por el fútbol.

¿Quién motivó a Luis Jiménez?

Luis Jiménez señaló que a la primera que le pidió consejos antes de entrar fue Pamela Díaz. “Cobra caro hueón, me dijo”, confesó entre risas y afirmó que sí le hizo caso.

En primera instancia, Luis rechazó la oferta de ingresar al reality show, pero se topó con sus actuales compañeras de equipo, Ignacia y Disley, quienes alentaron al “Mago” para que ingresara al reality.

“Nos sentamos a conversar y le digo ‘oye, ¿vas a entrar al reality?’ y me dice ‘sí, voy a entrar, ¿y tú?’, (les dije) ‘no sé’. Me decían ‘entra, entra, lo vamos a pasar bien, hay pura gente buena onda y si entras tú, vamos a ser un grupito ya de tres que nos llevamos bien’“, rememoró.

“Nos llevábamos bien. Si bien no nos poníamos de acuerdo para salir juntos, cuando nos veíamos, nos llevábamos bien y ahí me convencieron. Me hicieron prometerles que mandaría un mensaje y mandé un mensaje a una de las personas que me ofreció y le dije ‘¿Podemos hablar el lunes para ver si cambio de parecer?’ y cerré (el trato)“, finalizó.

Dicho capítulo con la entrevista a Luis Jiménez en el estelar de Canal 13, “Hay que decirlo Prime”, ganó en sintonía. Se impuso a toda su competencia, logrando 350.959 personas promedio por minuto entre las 22.35 y las 01.36 horas. En el mismo horario, Mega marcó 314.009, Chilevisión 260.281 y TVN 233.063.