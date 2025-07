Abogado de Santiago Pavlovic responde a acusaciones de maltrato: “Intentó dar lo mejor de sí”

El abogado de Santiago Pavlovic, quien enfrenta acusaciones de maltrato de su exesposa Lara El Narekh, desmintió las denuncias. En ‘Primer Plano’ reveló que Pavlovic también había presentado una denuncia en abril de 2024, en la cual acusó a El Narekh de agresión, lo que resultó en su expulsión del hogar compartido.

Según el abogado, Pavlovic fue víctima de violencia intrafamiliar, aunque no se especificaron las circunstancias de las agresiones.

Este domingo, el abogado Rafael Harvey defendió a Santiago Pavlovic, quien ha sido acusado por su exesposa por maltrato. El programa abordó el tema en su sección dedicada a los escándalos de la semana, donde se intentó contactar a todas las partes involucradas.

Desmentido de las acusaciones

Harvey aseguró que las acusaciones formuladas por Lara El Narekh el pasado 23 de junio son completamente falsas. “Enérgicamente. La verdad es que no puede ser de manera distinta y conforme a los antecedentes que hay”, afirmó el abogado, subrayando la inocencia de su cliente.

Además, el abogado reveló que en abril de 2024, Pavlovic presentó una denuncia contra su exesposa por agresión. Este hecho llevó a que las autoridades ordenaran su expulsión del domicilio que compartían. En el documento mostrado en el programa, se especifica que “la agresora (...) tiene que hacer abandono del domicilio en forma inmediata, el que mantiene en común con la víctima (...) y no acercarse en un radio de mil metros a la redonda”.

Harvey insistió en que “él fue víctima de este maltrato y de esta violencia intrafamiliar”, aunque no se profundizó en los detalles de las agresiones. En referencia a la edad de Pavlovic, que tiene 78 años, el abogado indicó que “No me puedo referir más en detalle a esos actos de violencia (...) pero sí tengo que reconocer que tienen que ver con su edad”.

Estado emocional de Pavlovic

El abogado también abordó el impacto emocional que la denuncia ha tenido en Pavlovic. “Está afectado, sorprendido porque Lara fue su pareja durante 20 años. Nadie es perfecto como pareja, él intentó dar lo mejor de sí, hay acusaciones que él desmiente, las niega tajantemente”, expresó Harvey, enfatizando la larga relación entre ambos.

El programa Primer Plano intentó obtener una respuesta de la abogada de Lara El Narekh, pero fue infructuoso. De igual manera, Santiago Pavlovic declinó participar en la conversación con el programa, manteniendo su postura de silencio ante las acusaciones.