Fernanda Salazar aclara por qué se retiró de ‘Aguas de oro’: “Está todo bien, estoy esperando una guagüita”

Mucho se había hablado sobre la salida de Fernanda Salazar de la teleserie de Mega, ‘Aguas de Oro’, prontamente a estrenarse. Luego que se conociera que sería Vivianne Dietz quien reemplazara a la actriz, para interpretar el personaje de Ayelén.

PUBLICIDAD

Y fue finalmente la misma Fernanda Salazar quien salió a desmentir la serie de teorías que hubo tras saberse que su participación en la nueva teleserie de Mega, Aguas de Oro, habia llegado a su fin.

“Está todo bien, estoy esperando una guagüita”, afirmó Fernanda en su cuenta de Instagram, aclarando que los movimientos, traslados, y temas relacionados a la teleserie, como sumergirse en pozones de agua, la hicieron tomar la decisión.

“Llegamos a un acuerdo que yo me iba a retirar (...) Obvio que me da lata, me da pena (...) Uno no tiene control sobre las cosas y hay que saber soltar, y eso es lo que estoy haciendo ahora”, reflexionó Fernanda.

“Por eso está entrando otra actriz a hacer el personaje que yo iba a hacer. Obvio que me da lata, me da pena, yo ya venía un rato preparando esto. Me hubiese encantado estar en esta teleserie en particular, porque de verdad está muy entretenida y me encantaba el personaje, pero al vida es así y nos sorprende todo el rato“, terminó la actriz.