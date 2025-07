“Hay harto Godoy repartido...”: María Luisa Godoy reveló que su padre tenía “varios hijos dando vueltas por ahí”

Un lado desconocido de su padre, fue el que reveló en el primer capítulo del podcast “Mari con Edu”, la periodista y animadora de televisión, María Luisa Godoy, quien en medio de las risas y la conversación con Eduardo Fuentes aseguró que “hay harto Godoy repartido”.

“Mi papá me acompaña a todas: a Olmué, a Viña… siempre lo llevo conmigo. Se llamaba Domingo, igual que mi último hijo”, comenzó señalando la animadora, mostrando una fotografía de su fallecido padre.

Ahí fue cuento comenzó a describirlo y a revelar el lado más pícaro de su progenitor. “Era guapísimo, tenía ojos azules, simpático, culto, entretenido… pero era bravo. Muy bravo. No dejaba títere con cabeza”, dijo entre carcajadas, añadiendo que “mi papá tenía la edad de todas las abuelitas de mi curso… ¡y tenía los teléfonos de todas! No había abuelita que no me dijera: ‘¡Tu papá era el hombre más buen mozo de Santiago!’”.

Sin embargo, la revelación no quedó ahí, ya que Mari Godoy contó que su padre le confesó sus aventuras cuando se fue a vivir con él.

“Yo veía sus aventuras, pero cuando ya me lo llevé a vivir conmigo, le hice algunas preguntas que me respondió y hay harto Godoy repartido. Yo creo que los únicos que no tenemos los ojos azules somos los hijos reconocidos”, indicó la periodista.

En ese instante, Eduardo Fuentes le preguntó si efectivamente le confesó que tenía varios hijos dando vueltas por ahí. “Sí, me contó”, afirmó la animadora.

María Luisa Godoy también habló del último tiempo de vida de su padre, a quien tuvo que cuidar, señalando que “fue fuerte. Él me decía: ‘Soy un viejo de mierda, un cacho para tu vida’. Le dolía sentirse una carga. Era muy autosuficiente y le costaba aceptar ayuda” y agregó: “uno lo hace con amor, pero hay que superar muchos pudores… Fue duro para él, no para mí”.