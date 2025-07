Jean Philippe Cretton revela inédito proyecto que tenía con Claudio Iturra: “Estábamos conversando para hacer algo juntos”

En una reciente conversación en el podcast Valgoio, el animador Jean Philippe Cretton desclasificó un emotivo proyecto que tenía en carpeta junto al fallecido periodista Claudio Iturra, figura emblemática de los programas de viajes en la televisión chilena.

Durante la entrevista, Cretton reflexionó sobre su carrera televisiva, reconociendo que ha pasado por múltiples formatos a lo largo de los años. Sin embargo, sus intereses actuales están enfocados en otras áreas. “No sé si ponerlo como en una característica de sueño, porque en realidad, para serte bien honesto, mis intereses intelectuales y creativos están ascendentemente puestos en la música y siento que ahí hay un campo donde tengo mucho y muchas ganas de aprender”, comentó el también músico.

Aun así, admitió que si pudiera elegir un nuevo desafío en televisión, uno de los formatos que le despierta interés sería el de viajes. “En televisión he hecho muchas cosas y he hecho programas en la mañana, en la tarde, en la noche, en vivo, grabados, programas de concursos, de entrevistas, serios, de hueveo, entonces, decir que tengo ganas de hacer algo o cumplir un sueño... no, pero si me tiras a las cuerdas, me gustaría hacer un programa de viajes”, expresó.

Fue entonces cuando reveló que, antes del sorpresivo fallecimiento de Claudio Iturra en mayo de 2024, ambos estaban planificando unir fuerzas en un espacio televisivo que explorara el mundo. “Con Claudito Iturra, antes que falleciera, estábamos conversando para hacer algo juntos. Quedó, obviamente, truncado, pero la idea era esa: aliarnos para hacer un programa de viajes”, confesó con evidente nostalgia.

El legado de Iturra sigue vivo a través de sus programas y múltiples homenajes, como el rediseño del kilómetro 0 de la Carretera Austral. Las palabras de Cretton reafirman el cariño y la admiración que muchos en la industria sentían por el periodista, y dejan entrever un proyecto que, aunque no llegó a concretarse, simboliza el espíritu aventurero que ambos compartían.