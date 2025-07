“Prefiero irme presa que pagarle un peso”: Naya Fácil fue tajante con su decisión en la antesala del juicio con Natalia Casas

Durante el pasado domingo 6 de julio, la influencer Naya Fácil, como lo suele hacer, se sinceró con su comunidad de redes sociales y reconoció que, en caso de perder el juicio contra Natalia Casas Cordero, prefiere ir a prisión antes que pagar una indemnización.

Cabe destacar que este martes 8 de julio, la joven de 27 años deberá enfrentar a Casas en tribunales, luego de que Natalia interpusiera una demanda por injurias y calumnias en su contra.

La influencer contó que el tribunal trató de llegar que ambas partes llegaran a un acuerdo para precisamente no llegar a juicio, no obstante, según Naya, Natalia se habría negado, exigiendo dinero.

“Me ha estado hostigando dos años”

Específicamente, en su cuenta de Instagram, la chica señaló: “Espero que el día martes se haga justicia”.

“Sigo manteniendo exactamente lo mismo, prefiero irme presa y terminar así, que pagarle un peso de mi dinero a una señora que me ha estado hostigando dos años”, fue tajante.

“De mí, plata no va a conseguir”

Luego, sobre cómo podría afectarle si llegara a entrar a la cárcel, afirmó que “yo no le tengo miedo a nada”. Por otro lado, respecto al tema económico de por medio, Naya Fácil aseveró que “de mí, plata no va a conseguir (...) Aunque sean 10 lucas, ella jura que yo prefiero pagar antes que irme presa. No me conoce”.

Pese a que, durante el último, la influencer dijo que presentó diversas pruebas del presunto hostigamiento que ha recibido por parte de Casas a lo largo de los años, no se fía del fallo de mañana.

Teniendo en cuenta un conflicto del pasado que Natalia habría creado con un cantante, Naya enfatizó que “no voy a permitir que se cometa una injusticia de este nivel y que esta tipa esté acostumbrada a sacarle plata a la gente”.

“Prefiero irme presa que pagarle un peso a Natalia Casas Cordero y esto guárdenselo porque yo soy una mujer de palabra”, cerró la joven.