“Listo para la guerra...”: Juan Pedro Verdier habló de su radical corte de pelo en Mundos Opuestos y aseguró que “no me importa mucho el look”

Asegurando que “quedé listo para la guerra” y que “no me importa mucho el look”, el participante uruguayo del reality show de Canal 13, “Mundos Opuestos”, Juan Pedro Verdier, se refirió al radical corte de pelo al que se sometió durante el encierro.

Así, en medio de las competencias y de la vida entre el Futuro y el Pasado, el exmarido de Karen Paola se dio un tiempo para conversar con Publimetro sobre su radical cambio de look, el que logró con la ayuda de Joche.

“Joche me ofreció pelarme por completo y yo acepté”

Y es que según indicó Juan Pedro Verdier, todo respondió a un tema más práctico que otra cosa.

“Entré con el pelo un poco largo, pero la parte del costado como que me crecía más y no me gustaba como se ve esa parte con tanto pelo, pero no tenía la posibilidad de cortarme con un peluquero”, comenzó contando el uruguayo.

Luego, Juan Pedro añadió que “entonces, inicialmente, Joche me ofreció pelarme por completo y yo acepté, y en ese proceso pasé por sus manos creativas, primero me hizo una pelada en el medio, después me hizo unas franjas alrededor y después no me quería terminar de cortar sino que me quería dejar así… Y finalmente terminé pelado".

Finalmente, le quitó todo dramatismo a su nuevo look, asegurando que “me pasa que soy bastante práctico en las competencias me mojo el pelo porque me molesta que me quede en la cara y ya está. O me pelo y ya está también… se solucionó el problema. El Joche pasó la máquina e cero por todo el cuero cabelludo y quedé listo para la guerra… listo para las competencias… No me importa mucho el look”.