“No es opción para mí”: Nicole recordó una oferta en el extranjero que rechazó con 13 años para no separar a su familia

En el reciente capítulo del pódcast de la periodista Javiera Quiroga, Más Que Titulares, hubo una invitada de lujo: la reconocida cantante chilena Denisse Laval, mejor conocida como Nicole, artista con más de 30 años de trayectoria y 7 álbumes de estudio.

En la conversación, que se alargó por más de una hora, hablaron sobre su vasta carrera, acerca del machismo en la industria, respecto al bullying y lo que ha sido la exposición pública desde muy pequeña.

Pero en un momento del diálogo, cuando Nicole estaba contando una anécdota que vivió con su hijo al momento en que algunos seguidores querían una fotografía con ella, aprovechó de comentar sobre una oferta que recibió con tan solo 13 años, pero que decidió no tomar, puesto que era en el extranjero y no quiso separar a su familia.

“No voy a separar a mis papás... No es opción para mí”

“Tuve una oportunidad... recordamos siempre con mis papás y con mis hermanos que, en algún momento, cuando tenía 13 años, vino de Estados Unidos una agencia grande, que se llama William Morris, que años después trabajé con ellos”, fueron las primeras palabras de la mujer de 48 años.

“Pero ellos fueron a Chile. Estaban como en el scouting, buscando, yo creo, a jóvenes artistas, y vieron cuántos discos había vendido, en esa época con Tal Vez Me Estoy Enamorando; me fueron a ver a algunos conciertos; y fueron a mi casa... le ofrecieron a mis papás que nos fuéramos a Los Ángeles, California, con mi mamá, solas, y que eventualmente a lo mejor ellos (padre y hermano) podrían irse”, siguió Denisse.

Luego, aseguró que la oferta contemplaba el viaje de ella y su madre solamente. “Pero no era cómo ‘vamos a traer a toda tu familia, sino que nos vamos a hacer cargo de ti y tu mamá’... profesor particular, actuación, o sea como que me ofrecían hacer música, cantante, actriz”, señaló.

Posterior a esto, reconoció que su padre intentó pedir un traslado al país del Tío Sam. “Yo recuerdo que mi papá trabajaba en esa época en Emery que es carga aérea norteamericana, y me decía ‘capaz yo pueda conseguir una pega en Estados Unidos, un traslado. Y bueno, cuéntanos qué quieres hacer... esta es una oportunidad en la vida que no se le da a todas las personas y menos a tu edad’”, comentó la artista.

“Y yo como ‘¿perdón? tengo doce, trece años... no voy a decidir yo. O sea, no puedo separar a la familia’”, añadió.

“Me acuerdo esa escena, esos días, porque nos dieron varios días para tomar esta decisión. Yo esperé que a lo mejor mi papá pudiera hacer algo con su trabajo y no lo pudo hacer. Y yo dije ‘no voy a separar a mis papás... no es opción para mí. Esta familia es súper unida. Yo, por algo que a lo mejor más adelante quizás no me gusta voy a separar a mis viejos y no voy a ver a mi hermano’”, confesó Laval.

“Y fue heavy... realmente esta agencia es súper importante, pero yo creo que son decisiones que hay que tomar así, como del corazón, del instinto, de lo importante que es conservar a la familia, la unión... Todo lo que te forja fortaleza”, cerró la exitosa cantante nacional.