“No voy a contestar a tanto odio”: Benjamín Vicuña respondió a los dichos de la ‘China’ Suárez

El reconocido actor chileno Benjamín Vicuña y su colega, Eugenia “China” Suárez –con quien tiene dos hijos–, una vez más iniciaron un revuelo mediático. Cabe recordar que en los próximos días, la trasandina viajaría a Turquía con su actual pareja, el futbolista argentino Mauro Icardi, en compañía de los niños. Frente a esto, el nacional le negó este permiso a través de la Justicia que impidió que la actriz se fuera con los menores.

A raíz de lo anterior, durante la tarde de este lunes, mediante su cuenta de Instagram, la también cantante trasandina compartió sus descargos contra el padre de dos de sus tres hijos.

“El papá del año”

Sin tapujos, dijo: “Quién no habla con la prensa porque ‘no es mediático’, pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda”.

Entre otra cosas, añadió que “el que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’. El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a a Chile) porque ‘era mucha plata’. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como el había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo. El padre que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay ‘una imagen que sostener’”.

Benjamín Vicuña no se quedó callado

Luego de las palabras de la ‘China’, gracias a una comunicación del presentador argento Ángel de Brito con Benjamín Vicuña, en el programa LAM dio a conocer los dichos. “No voy a contestar a tanto odio“, comenzó.

Posterior a esto, aseguró que “la clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante”.

“Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos“, sentenció el galán chileno.