Patricia Maldonado arremetió contra Mon Laferte por video explícito: “Eso para mí no es música”

La reciente edición del programa Tal Cual estuvo marcada por una encendida opinión de Patricia Maldonado sobre la cantante nacional Mon Laferte. En medio de un debate sobre el contenido de la música actual, la opinóloga no dudó en apuntar directamente a la artista radicada en México, criticando con dureza uno de sus más recientes trabajos audiovisuales.

PUBLICIDAD

Durante la conversación con Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, Maldonado recordó el videoclip de la canción Pornocracia, parte del álbum Autopoética, lanzado por Laferte a fines de 2023. Sin filtro, aseguró: “Yo sé que me van a tirar hasta peñascazos, pero Mon Laferte aparece promocionando un disco y sale ella de espalda, con las piernas abiertas y el tipo está metido entre medio de las piernas haciendo sexo oral”.

Para la ex panelista de Mucho Gusto, el impacto de este tipo de imágenes es preocupante, sobre todo por el público al que pueden llegar. “Cuando tú tienes una cantidad de seguidores, y sobre todo tienes seguidoras niñas entre los 10 y 14 años, ¿era necesario que mostraras sexo oral?“, cuestionó.

Maldonado también abordó la respuesta que en su momento habría dado la artista frente a las críticas. “Ella respondió y dijo ‘no es problema mío, es problema de las mamás que las dejan ver los videos’. Momentito, no son videos privados, son videos para todo el mundo”, replicó.

En ese sentido, la también cantante aclaró que no se opone a la libertad artística, pero sí a la exposición de ese tipo de imágenes sin filtros para audiencias jóvenes. “Que lo hagan me importa una raja, eso no es tema. Lo que sí es tema es que mi nieta lo llegue a ver. Eso para mí no es música. Ella canta bien, pero hacer sexo oral no tiene sentido”, remató.

Cabe destacar que Pornocracia es uno de los temas que más revuelo ha causado de Mon Laferte, donde la cantante explora temáticas como el poder, el cuerpo y la libertad femenina desde una perspectiva artística y transgresora.