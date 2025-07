Amigo de Benjamín Vicuña lo defiende tras disputa con China Suárez y asegura que “él siempre intenta que sus hijos estén bien y tengan más paz”

Una gigantesca polémica se desató esta semana en los medios de espectáculos argentinos con los dichos de Eugenia “China” Suárez en contra del actor chileno Benjamín Vicuña por negarle en tribunales la autorización para que sus dos hijos viajaran junto a ella y su actual pareja, Mauro Icardi, a Turquía.

Avalancha de críticas de la actriz en contra de su expareja en una publicación de Instagram por restarle la posibilidad de embarcar a sus hijos, Magnolia y Amancio, hacia la nación europea junto al futbolista transandino.

La defensa a Benjamín Vicuña

En tal escenario, no pocos rostros y mediáticos de la televisión argentina salieron a defender la postura del chileno, una a la que también adhirió el círculo cercano al actor nacional, entre ellos, Maximiliano Martínez, entrenador de Vicuña, quien en lun.com apoyó la decisión de su amigo.

“Yo no sé la interna. Hay una disputa por el tema de los niños, de llevárselos a Turquía por un tiempo no corto, entonces Benjamín no accedió a eso porque vio la movida, la exposición que tendrían allá (los niños en Turquía) y no le cerró y tiró para atrás ese trato de que salgan cuando quieran”, indicó Martínez, quien reconoció que los dichos de Suárez “salen de un enojo a raíz de lo otro”.

“Y, los dichos de la China (…) nada, son cosas que salen de un enojo a raíz de lo otro. Cuando uno está separado y suceden estas cosas duelen, pero hay que tomar decisiones y él tomó la decisión de que los niños no viajen para allá”, puntualizó.

“Yo hace tres años que lo tengo a Benjamín como alumno de training, entrenamiento y amigo personal. Benjamín es un excelente padre, he estado un montón de veces con sus hijos. Sé lo que da. Tiene mucho trabajo, pero con sus hijos es -yo que tengo tres hijos te lo digo- un padre que está siempre”, agregó el preparador físico, quien incluso valoró la defensa que hizo Carolina “Pampita” Ardohain a la “buena paternidad” del actor chileno con los hijos que ellos tuvieron durante su relación anterior a la de Vicuña con Suárez.

“Es tal cual lo que dijo Carolina (Ardohain). Él siempre está expectante y cuidando a sus hijos, eso es real. Lo confirmo. Lo que él hace es siempre intentar que estén bien. La mamá (Suárez) tiene mucha exposición y él quiere que sus hijos tengan más paz y un poco más de tranquilidad, un poco más de tranquilidad dentro de la exposición que tienen ambos”, señaló.

“Son relaciones fuertes y hay que tener la paciencia como para transitar este tiempo sin que escale más, que se vaya disolviendo, que baje la espuma y estén más tranquilos y tomen buenas decisiones”, finalizó.