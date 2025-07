“Esto es Chile, mier...”: Jueces de Top Chef VIP elogiaron preparación de un Coca Mendoza emocionado

Durante el reciente episodio de Top Chef VIP Chile, en medio de la prueba de nominación, se vivió un emotivo momento de la mano del exlateral derecho de Colo Colo, Gabriel “Coca” Mendoza.

PUBLICIDAD

En específico, los cinco aspirantes que llegaron a esta instancia debían cocinar con ingredientes endémicos de la Tercera Región de nuestro país: Región de Atacama.

Una vez que debían presentar sus platos, “Coca” llevó su preparación: un charquicán con un trozo de carne de cabra, al cual llamó “El charquicán de mi abuela”.

“Cuando voy con mi plato hacia los chefs voy con una emoción. Este capítulo fue de muchos sentimientos y emoción”, dijo en un comienzo el excacique.

“Lo que pasa es que este también viene en honor a nuestros pueblos originarios... son de los quechuas y de los mapuches, porque en quechua es charqui y en mapuche (mapudungún) can: carne asada”, explicó Mendoza.

Los elogios del jurado

Tras dejar su plato sobre el mesón de los jueces, en primer lugar, Sergi Arola probó la preparación. “Pues sí señor... sacaste el cacique y te marcaste un rico charquicán, colega: muy buen trabajo”, reconoció el chef español.

“Es que uno cree que cocina pésimo”, respondió ‘Coca’ Mendoza.

PUBLICIDAD

“No. Ese es el tema. Aquí, yo lo que veo, es que ha sido capaz de conectarte con esos recuerdos que tienes, con tu abuela, con todo eso que tienes ahí dentro: esto es corazón”, contestó el europeo.

“Me trae muchos sentimientos de infancia”

“Me emocioné porque me trae muchos sentimientos de infancia y de que mi abuela me hacía un charquicán de cochayuyo maravilloso”, reiteró el exconcejal de Viña del Mar (2016-2021).

Por su lado, la chef nacional Fernanda Fuentes, señaló que “esto es Chile, mier**. Es un charquicán de verdad que con sentimiento: muy rico. Utilizando los productos de la Tercera Región, con tu mujer cocinera, con tu hijo chef. Creo que perfectamente puedes llegar a casa y hacerles este charquicán, y se van a sentir muy felices y orgullosos del trabajo que están realizando aquí. Gracias, Coca”

“Lo más bonito es ver tu evolución en cuatro capítulos”, agregó el chef Benjamín Nast tras degustar el charquicán.

“Yo mismo me he impresionado por la evolución que he tenido en estos cuatro capítulos, que ha sido de -0 a hacer cosas que nunca me imaginé que podía hacer”, cerró ‘Coca’ Mendoza.