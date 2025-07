Ingrid Cruz reaccionó a acusación de Pancha Merino que involucra a Luciano Cruz-Coke: “Ando metida en un cahuín… Muy retro”

Una nueva polémica sacude el mundo del espectáculo chileno. Esta vez, involucra a las actrices Ingrid Cruz y Francisca Merino, luego de que la primera relatara un episodio de maltrato que vivió por parte de su colega durante los años que compartieron en producciones dramáticas de Canal 13.

Durante su participación en el podcast Di la verdad Rosa de Yuly, Ingrid Cruz detalló las difíciles experiencias que enfrentó junto a Merino, asegurando que vivió acoso tanto verbal como físico. “Me tiraba la ropa, me pisoteaba las cosas, me trataba de ‘rota’. Fue súper duro”, confesó. Pese a todo, reconoció que con el tiempo las cosas cambiaron: “Ya han pasado muchos años, y de hecho, ella me pidió disculpas después. Pero claro, Pancha Merino me hizo la vida imposible”.

La respuesta no tardó en llegar. A través del programa Qué te lo Digo, Francisca Merino fue contactada en vivo y lanzó una contraacusación inesperada: “Ella, siendo compañera mía de elenco, se lo agarraba. Se metió con [Luciano Cruz-Coke] mientras trabajábamos juntas”. Con esas palabras, aludió a una supuesta relación entre Cruz y su entonces pareja, el actor y exministro.

La controversia escaló rápidamente en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre el cruce de acusaciones. Por su parte, Ingrid Cruz reaccionó de forma escueta a través de sus historias de Instagram, sin entrar en detalles, pero con tono irónico y aludiendo a la antigüedad del conflicto.

“Perdón por no saludar, por no estar ausente estos días”, partió diciendo, justificando su ausencia por motivos familiares. “Es que mi hija está un poco enferma, entonces, cuando se enferman los hijos, uno está ahí, al pie del cañón”, explicó en sus historias de Instagram.

Finalmente, abordó la polémica de forma breve: “Y nada, pues, yo ando metida en un cahuín de farándula. Retro farándula. Muy retro. 26 años atrás”.