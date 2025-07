La dura arremetida de Sergio Rojas en contra de Fran García-Huidobro: “La más ninguneadora, roteadora y humillante que hay en la televisión chilena”

Un capítulo de alto impacto se vivió en “Que te lo digo” después de que se discutiera las acusaciones de Ingrid Cruz sobre Pancha Merino en su podcast “Di la verdad Rosa”, quien aseguró que la panelista de “Tal Cual” le hizo la vida imposible durante las grabaciones de la teleserie “Cerro Alegre”.

PUBLICIDAD

Por lo mismo, Sergio Rojas discrepó con la actriz debido a que condenó actitudes de Merino teniendo como amiga, y estando sentada al lado de la animadora Francisca García-Huidobro.

“Tú no puedes hablar, mi querida Ingrid Cruz, de una persona que rotea, de una persona déspota, de una persona que no tiene un atisbo de decencia, frente a Francisca García-Huidobro. Ella es lo más ninguneadora, roteadora, miradora en menos y humillante que hay en la televisión chilena“, lanzó.

Como ejemplo, él tomó una experiencia personal que vivió cuando visitó el condominio de uno de sus clientes de su negocio de lavado de alfombras. “A mí, por lavar alfombras (me trataba de) ‘ese que lava los choapinos’ en tono despectivo”, recordó el periodista.

“Entonces, Ingrid, si vamos a hablar las cosas, las hablamos como son porque si usted tiene los churrines bien puestos para hablar de gente déspota, también debiera haberle dicho a su compañera que está al frente: ‘Fran, como tú también fuiste déspota en tu mejor momento, cuando te creías la ‘Dama de Hierro. Ahora que estás de capa caída, y que eres un espectro de lo que fuiste hace diez años, se te olvidaron todas tus malas prácticas’ (...) Hoy pierde la memoria trata al resto de ser humillante, cuando fue la gran precursora”.

Ahí es cuando pasó a introducir el siguiente tema del programa: la acusación de Julitroz en contra de Francisca García-Huidobro por un mal trato mientras cubría la final de la primera temporada de “Gran Hermano”.

La nueva arremetida de Sergio Rojas

Una vez que revisaron las declaraciones del streamer, Sergio Rojas volvió a arremeter en contra de la ex Dama de hierro. “Ingrid, si tú vas a contar algo respecto de un rostro, saquémonos las caretas y dile también a la Fran porque si tienes la gallardía de desenmascarar a Pancha Merino (...) me parece que cuando uno va a mostrar la cara la muestra de verdad”, cuestionó.

PUBLICIDAD

“Si usted quiere hablar de personas déspotas, también hable de la amiga que tiene sentada ahí al lado, porque por Dios que ha sido humillante con varios personajes. Entre ellos Edmundo Varas, que una vez se sintió absolutamente trapeado por el piso en una edición de ‘Primer Plano’“, dijo sobre la situación en la que ella echó al exchico reality del set.

Debido a las declaraciones de Julitroz, desde la producción del programa se contactaron con Francisca para recoger sus impresiones y ella les respondió “tengo la sana costumbre de no ir a fiestas donde me tratan mal todos y todos los días”.

Esta respuesta enfureció a Sergio Rojas y le dijo que “si vamos a ser la ‘Dama de hierro’, seámoslo de verdad. La ‘Dama de hierro’ sabe dar, pero también sabe recibir, sabe cómo salir jugando (...) No me vengas con moralinas”. Por lo mismo, él pidió llamar a Fran y le mandó un mensaje de voz tras no recibir una respuesta.

Mientras esto sucedía, la animadora publicó la siguiente historia: “¡Abúrrete! Pareces ex despechado. No es normal obsesionarse tanto con alguien... No te pesco, supéralo de una vez por todas. Amén“.

Ante esto, el periodista no se iba a quedar callado y le hizo saber a García-Huidobro que “jamás he tenido una obsesión contigo. Lo que pasa es que las murallas de tu castigo se han caído. La bruja está exenta de su merced y será su propio pasado el verdugo que le dictamine su futuro. No es obsesión sino que simplemente cómo las caretas caen una a una (...) Yo si tuviera miedo de tu persona o obsesión por tu persona, hubiese preferido no nacer”.