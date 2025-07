La sentida videollamada de su familia que emocionó a Cata Olcay en Mundos Opuestos

En el más reciente capítulo de Mundos Opuestos 3, de Canal 13, hubo un emotivo episodio protagonizado por la actriz Catalina Olcay, quien terminó con lágrimas tras una videollamada que tuvo con su familia.

Una vez que se estableció la conexión, la también locutora radial dijo: “¡Ay qué emoción! qué emoción que estén todos juntos, qué rico... mamá no llores”.

En primer lugar, su familia quiso saber cómo lo ha pasado Cata durante estas semanas de encierro. En esta línea, la profesional del teatro reconoció que “lo he pasado súper bien. Estoy en el Futuro. Me tocó un equipo increíble: somos todos muy unidos... ha sido muy bacán”.

Luego, agregó que “tienen un hermano, porque adopté a un niño. Diego es su hermano y está justo en la mitad de ustedes: tiene 20 años”.

Por otro lado, sus hijas y padres le preguntaron cómo había sido su experiencia en el Pasado. En ese sentido, la actriz de 50 años confesó que “terrible... dormíamos en paja. No teníamos ni cepillo ni pasta de dientes: nos teníamos que lavar con carbón. No había champú, jabón. Perdí el glamour en medio segundo... entré al programa y ya nada me importa”.

“Después ganamos, a la semana siguiente, pasamos al Futuro y ahora ya llevamos tres semanas ahí”, añadió.

Antes de finalizar el contacto, la familia le comentó: “Relájate y quédate tranquilo que estamos bien aquí, apoyándote todo el tiempo. Estamos todo el rato pensando en ti”.

Por último, tras volver al Futuro, algunos compañeros le preguntaron cómo le había ido, momento en el que se quebró y fue consolada por Diego.

“Fue súper bonito. Estaban mis papás y mis hijas, así que los vi a todos. Mis hijas están súper bien... me dejaron súper tranquila. Les dije tienen un hermano, se llama Diego. Igual estaba emocionada. Como que se me quebraba la voz pero no lloré hasta que se fueron”, cerró Catalina.