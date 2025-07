María Jesús Sothers se sinceró a más de dos meses de la partida de su padre: reveló el significativo homenaje que le hizo

El pasado 5 de mayo, el cirujano Roy Sothers partió después de un diagnóstico de cáncer. Él dejó atrás muchos cercanos y familiares que atesoran los secretos y las experiencias vividas con el médico: una de ella es María Jesús Sothers, la hija de Carolina Arregui, quien adoptó el apellido de Roy.

A un poco más de dos meses de su partida, su hija se sinceró con LUN sobre el luto que lleva viviendo después del fallecimiento de su padre. “He estado trabajando, acudiendo a eventos, siguiendo adelante ya que es lo que más quería mi familia”, partió.

“Estoy logrando lo que mi papá esperaba de mí, que era que nunca dejara de trabajar. estar siempre atenta a todo, aprovechar cada oportunidad, crecer como persona y en todos los ámbitos”, continuó.

“Yo lo estoy haciendo todo por mi papá, y mi mamá también. Yo me crié con mi papá, me enseñó a hacer todo, me ayudaba en matemáticas en el colegio... Me afecta mucho tener que pasar por esto. Yo lo amo mucho”, añadió Sothers.

María Jesús explicó que la misma semana del fallecimiento de Roy, ella continuó trabajando. “No me di el permiso de pasar un luto largo, sino que pensé: ‘¿Qué es lo que a mi papá le hubiera gustado ahora?’. Porque me salieron oportunidades de trabajo y él lo único que quería era verme feliz y trabajando, salir adelante y crecer".

“Así que todo lo he hecho en honor a él, todo lo que estoy tomando. Me han salido cosas que se las agradezco completamente a él, yo creo que él me está mandando estos regalos, para que sea feliz a pesar de todo. Siento su apoyo y que estoy haciendo las cosas bien”, recalcó la joven.

El homenaje a su padre

Con respecto a cómo está sobrellevando su familia esta pérdida, Sothers contó que “estamos todos apoyándonos todos los días, preguntándonos: ‘¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás?’. Y eso es precioso, que sigamos manteniendo esa esencia unida. Sé que él estaría orgulloso de nuestra familia por estar así“.

Especificando en su madre, ella señaló que está “muy afectada, yo creo que cualquiera estaría en ese estado. Está sacando un trabajo difícil porque la nueva teleserie es una comedia, entonces le ha costado agarrar eso, pero ella se subió al barco y está con todo, llevando el trabajo con mucho amor a pesar que pudo haber pasado (del proyecto) y vivir el duelo”.

“La gente espera verla en pantalla, ver su sonrisa, su alegría aunque su duelo sea difícil. Llora todos los días, todos los días le prende velitas a su ánfora y le reza. Sigue conectada a él y eso también le da energía. Él es el amor de su vida”.

Finalmente, María Jesús Sothers reveló que se hizo el tatuaje de una mano que emula “La creación de Adán” de Miguel Ángel con el propósito de homenajear a su padre. “Para mí es la mano de Dios tocando a mi papá. Mi mamá siempre le decía a él ‘Diostor’ porque literalmente él salvaba vidas. Así que este tatuaje es un homenaje porque a mi papá le encantaba el arte, la escultura, Miguel Ángel”.

“Fue la mejor manera de rendirle honores y tenerlo siempre en mi piel. Siempre que lo veo me acuerdo de él y que Dios siempre va a estar con nosotros. Como mi papá era doctor, era un poco más escéptico pero sí creía en su Dios. Y le puse acuarela de fondo porque él (Roy) también tenía un tatuaje con acuarela, así que me inspiré en eso”, cerró.