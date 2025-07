“Quise aprovecharlo a concho”: Camila Vallejo comparte íntima reflexión sobre su postnatal ad portas de retornar a La Moneda

Este martes 8 de julio, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó mediante una transmisión en vivo en sus redes sociales que regresará a sus funciones en La Moneda dos semanas antes de finalizar su postnatal. La decisión, según explicó, responde a un acuerdo con su pareja para compartir el cuidado de su hijo recién nacido.

“Estoy aquí en mi casa, con mi pareja, con mi guagua al ladito… hay que hacerlo dormir, se ha resistido. Estuve dando leche recién y ya le toca dormir. Y además es difícil, son difíciles las noches, la verdad, se despierta harto, así es la cosa”, comentó la ministra, quien se mostró cercana y relajada durante la conversación virtual con sus seguidores.

Vallejo relató que esta experiencia de maternidad ha sido profundamente distinta a la que vivió con su primera hija, en parte porque en esa ocasión no pudo hacer uso de su derecho a prenatal ni postnatal. “Yo no había vivido esto antes, no había podido hacer uso de este derecho con mi primera hija... así que quise aprovecharlo a concho con mi segundo hijo y ha sido genial, muy bueno, muy positivo”, expresó emocionada.

La vocera aseguró que, aunque ha estado algo desconectada de la agenda pública, ha mantenido comunicación con el presidente Gabriel Boric. “He estado con algo de conexión, hablando con el presidente, al tanto de los principales temas de agenda, pero evitando estar muy encima de todo y un poco más alejada de las redes sociales porque lo necesitaba para poder concentrarme harto en maternar”, dijo.

Respecto a su retorno, adelantó que retomará su cargo este miércoles, anticipándose al final oficial de su permiso. “El postnatal son 24 semanas en total y el mío termina el 22 de julio, pero vuelvo dos semanitas antes porque las últimas dos las va a usar el papá de nuestro baby Rafa”, explicó.

Asimismo, detalló que continuará con la lactancia mientras trabaja: “Me lo van a estar llevando para darle teta porque sigo con lactancia materna”.

Finalmente, se despidió con aires de madre chocha: “Mi bebé está súper bien, es un bebé exquisito, feliz, simpático, bueno para conversar, lo amo mucho… y mi guagua grande tiene 11 años, la mejor hermana mayor que hay”.