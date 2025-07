“Amarrete y malo en...”: Ahora todos los ojos en Luciano Cruz-Coke en medio de cahuín entre Pancha Merino e Ingrid Cruz

En medio de la controversia generada por las declaraciones de Pancha Merino e Ingrid Cruz, Luciano Cruz-Coke ahora se convirtió en el centro de atención. Merino aseguró que su colega tuvo una relación con el político, mientras eran pololos.

Toda la situación se desató cuando Ingrid Cruz relató en el programa “Di la verdad Rosa” que Francisca Merino había sido despectiva con ella. Merino, en respuesta, aseguró que la situación se complicó cuando se enteró de la infidelidad de Cruz-Coke. “Hay gente que no tiene amor propio de ser segundona, yo no voy a dejar que se haga la víctima” , dijo Pancha.

Revelaciones sobre la relación de Cruz-Coke

Antonella Ríos, amiga de Ingrid, también aportó detalles sobre la relación entre Cruz-Coke y Pancha. Según Ríos, en ese período, los también actores no estaban formalmente juntos.

“Hay que hacer una salvedad: Ingrid me confirma que en esa época Luciano no estaba con Pancha”, afirmó Ríos.

Además, Ríos no dudó en criticar la relación que mantenían Cruz-Coke y Merino en ese tiempo, señalando que “Luciano y Pancha Merino peleaban, se separaban, se distanciaban”, e incluso, que Merino lo había calificado como “amarrete y malo en la cama” en múltiples ocasiones.

¿Qué dijo primero Ingrid Cruz?

Ingrid afirmó: “Ya han pasado muchos años, y de hecho, ella me pidió disculpas después. Pero claro, Pancha Merino me hizo la vida imposible”. La actriz relató los ataques que sufrió de la protagonista de Adrenalina. “Me tiraba la ropa, me pisoteaba las cosas, me trataba de ‘rota’. Fue súper duro”, confesó.

¿Y qué respondió Pancha Merino?

Pancha Merino no se guardó nada para revelar el polémico origen de la mala onda, aparentemente sin darse cuenta que estaba al aire en el programa “Que te lo digo”, hizo fuertes acusaciones, asegurando que Ingrid Cruz se involucró con su pololo de ese entonces, con quien la engañaron por meses.

Así, tras recibir el llamado de Luis Sandoval, la actriz comenzó a decir que “ella (Ingrid Cruz) saca una pelea que tuve hace más de 30 años. Te voy a contar que yo pololeaba con Luciano (Cruz-Coke) y ella se lo tiraba, se lo agarraba y trabajaba conmigo. Se agarraba a mi pololo y era compañera mía de elenco”, indicó con todo.

A lo anterior, añadió que “cuando yo lo descubrí, que me lo contó Pablo Illanes, llevaban meses agarrándose a mis espaldas. Obviamente, la encaré, la habré insultado, no me acuerdo si la ‘rotié’”.