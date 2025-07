Andrés Gómez salió a la defensa de Pancha Merino y respaldó su versión: “Ella se enojó muchísimo conmigo porque no se lo había contado”

Un cahuín de proporciones salió esta semana entre las actrices Ingrid Cruz y Pancha Merino. Esto después que la primera acusó malos tratos de parte de la panelista de “Tal Cual”, quien reveló que la mala onda se debía a que Cruz tuvo un affaire con su pololo Luciano Cruz-Coke.

“Ella (Ingrid Cruz) saca una pelea que tuve hace más de 30 años. Te voy a contar que yo pololeaba con Luciano (Cruz-Coke) y ella se lo tiraba, se lo agarraba y trabajaba conmigo (en “Cerro Alegre”). Se agarraba a mi pololo y era compañera mía de elenco”, afirmó.

“Cuando yo lo descubrí, que me lo contó Pablo Illanes, llevaban meses agarrándose a mis espaldas. Obviamente, la encaré, la habré insultado, no me acuerdo si la ‘rotié’”, contó Merino.

El testimonio del amigo de Pancha Merino

Este era un secreto que manejaban diversas personas del área dramática, y una de las personas que sabía es el actor Andrés Gómez, quien era parte de dicha producción.

Él se comunicó con “Que te lo digo” para confirmar la versión entregada por su amiga el día anterior. “Yo con Francisca tengo una relación desde hace mucho tiempo, somos muy amigos. Es una amistad histórica, un amor y cariño que nos tenemos profundamente, lo que significa que hemos hecho este viaje por la vida y he sido testigo de muchas cosas buenas y malas”, comenzó.

Al entrar de lleno al cahuín, el actor dijo “lo que dice Francisca es cierto. A mí me costó mucho porque yo me enteré de dicha situación y yo le tenía mucho cariño a todos, la Pancha mi mejor amiga. En esa consciencia de ese momento de mi vida, no supe bien cómo enfrentarme a esa situación”.

“Emocionalmente no sabía cómo manejarla, cómo contarla y eso produjo un error porque me costó dos años de no hablar con Pancha. Ella se enojó muchísimo conmigo porque no le había contado acerca de esa relación (entre Ingrid y Luciano), y me lo reclamó. Para mí fue súper doloroso”, admitió.

Gómez señaló que nunca vio que Pancha maltratara o pisoteara cosas de Ingrid, y calificó al relato como “unilateral” y agregó que “cualquiera nos dolería que una colega o un colega esté jugando de esa manera (...) Yo creo que eso le dolió muchísimo a la Francisca, empatizo con ella. Yo creo que eso detonó la crueldad que a lo mejor sentía por Ingrid”.

Él dijo que envió el mensaje al programa porque no se estaban contando las cosas cómo fueron y era injusto para Francisca.

En medio de este escándalo, Andrés Gómez publicó una imagen de él y Pancha Merino en su cuenta de Instagram y le dedicó unas tiernas palabras: “Hay vínculos que desafían el tiempo. Amor y amistad que sobreviven a lo bueno, lo malo, lo caótico y lo sublime”.

“Nos hemos acompañado en risas que retumban y silencios que duelen…Porque cuando es verdadero, no se rompe: se transforma, se adapta, se sostiene. Hoy celebramos esos lazos históricos. Los que ya no necesitan explicación.Solo una mirada… y el resto es memoria compartida", cerró.