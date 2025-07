Disley Ramos terminó a los besos con participante de Mundos Opuestos (y no es el que todos piensan)

“Me daba un poco de timidez acercarme a ti...”, fue parte de lo que le dijo Disley Ramos a uno de sus compañeros en el reality show de Canal 13, “Mundos Opuestos”, y que se pudo ver en el capítulo emitido durante la noche de este miércoles 9 de julio, instancia en la que la joven influencer terminó besándose con el participante que no es el recién ingresado Luis “Mago” Jiménez.

Claro, porque pese a que se han filtrado algunas imágenes donde Disley se ve muy acaramelada con el exfutbolista, aparetemente sus sentimientos fueron otros antes de involucrarse con él, ya que de acuerdo a lo visto en el reality, quien le movió el piso a la joven influencer en primer lugar fue el francés Yoan Curtis.

Todo ocurrió cuando Yoan Curtis volvió a ingresar a Mundos Opuestos como “retornado”, instancia que aprovechó Disley Ramos para confesarle todo lo que sentía por él.

“Me daba un poco de timidez acercarme a ti, pero al final me nació igual. Nos dimos besitos en una actividad, algo pude hacer… no quiero que te vayas”, le dijo Disley, sellando todo con un tierno piquito.

A lo anterior, añadió que “es que yo te dije que era más fría y me costaba un poco acercarme a las personas, pero justo te fuiste cuando me empecé a acercar (...) No se lo he dicho a nadie, porque mis sentimientos me los guardo mucho. Pero me llamaste mucho la atención al principio, hasta que dijiste que encontrabas linda a mi amiga Eskarcita”.

¿Y qué pasó con Luis Jiménez?

En ese momento, Yoan Curtis contestó que estaba un poco confundido tras el ingreso de Luis Jiménez, por lo que no quiso acercarse más.

“Yo también me aparté cuando el futbolista (Luis Jiménez) vino, los vi y pensé: ‘Ah, tal vez a ella le gusta’. Pensé que tal vez ibas a cambiar de puerta, y creí que te había perdido, que mi oportunidad contigo se había acabado”, indicó el francés.

De inmediato, Disley Ramos aclaró su relación con el “Mago” Jiménez, asegurando que “es guapo, lo conozco de afuera por otras razones. Pero no he compartido mucho con él acá adentro”.

En esa misma línea, Yoan añadió que “si ellos ven que tú me gustas mucho y dicen ser mis amigos, van a respetarlo".

"Nadie va a tratar de impresionarte o algo así, quién sabe, tal vez venga un nuevo participante, pero sabes que me voy a poner triste”, agregó sobre un posible romance de Disley con otro participante del reality.

Finalmente, cuando llegó el momento de la despedida, Disley abrazó a Yoan y se puso a llorar, diciendo que “no quiero que te vayas, quiero que te quedes. Te voy a echar de menos”, y tras besarse, prometieron volver a verse afuera de Mundos Opuestos.

¿Qué irá a pasar ahora?