“Ha sido valiente”: Mónica Godoy reveló cuál fue su reacción tras enterarse que su amiga Cata Olcay iba a ingresar a “Mundos Opuestos”

Un nuevo desafío tomó la actriz Mónica Godoy al aceptar ser una de las participantes de la tercera temporada de “Top Chef VIP”. Dejó los papeles de ficción de lado en esta aventura y se tiene que defender con sus habilidades culinarias.

En conversación con Publimetro, la actriz comentó sobre este nuevo trabajo que se ha caracterizado por tener “jornadas extensas, salir de mi zona de confort, aprender una disciplina nueva también”.

“Yo soy de las que cocina poco y nada. Vengo a representar aquí a la gente que le encanta comer, porque a mí me gusta mucho comer rico, pero que siempre ha estado rodeada de gente que cocina muy bien, ya sea pololo, mamá, abuela, tía, etc”,

“Y siempre he sido la persona que le da la conversación al que está cocinando. Ahora cambiaron los roles y yo estoy detrás. Me ha encantado lo que he aprendido”, confesó.

En esa misma línea sobre “Top Chef VIP”, Godoy reconoció que “nunca pensé que iba a ser tan estresante, pero tampoco pensé que me iba a encantar de la forma en que me ha gustado aprender de cocina, porque la verdad que no sabía nada”.

“Me he apoyado mucho en mi paladar, de haber probado muchas cosas ricas y súper autodidacta también, probando siempre todo. Ha sido un gran aprendizaje. También mi equipo de trabajo, mis compañeros, se ha formado una onda súper rica de compañerismo, de apoyo, de contención. Ha sido la verdad una gran experiencia”, afirmó.

La aventura de su amiga Cata Olcay

No solo Mónica se ha atrevido a probar cosas nuevas, sino que su íntima amiga Catalina Olcay también aceptó un nuevo desafío televisivo al formar parte del reality de Canal 13, “Mundos Opuestos”.

Ella ha tenido unas movidas jornadas después de casi ser nominada por sus compañeros para ser parte del proceso de eliminación, algo que le afectó emocionalmente, como también recibió el llamado de su familia que provocaron que brotaran lágrimas de sus ojos.

Godoy reveló su reacción al enterarse que su amiga iba a participar del encierro del 13. “Impacto en el rostro total. Nunca me lo esperé, me quedé en shock mucho rato, callada. De verdad, nunca pensé que lo iba a considerar como una opción”, contó.

“Yo no lo haría, pero la aplaudo por su valentía, a no ser prejuiciosa, a abrirse a otras posibilidades. Si tú lo ves como un desafío, como algo que tú quieres hacer distinto en tu vida, adelante, vamos. La aplaudo de pie y espero que le vaya increíble y que todas esas experiencias, enseñanzas o cosas positivas que ella espera que sucedan, pasen. Ojalá que gane”, comentó la actriz.

Si bien Mónica admitió que no ha visto “Mundos Opuestos” por su carga laboral, ella señaló sobre Cata que “estoy segura que le está yendo increíble porque es una persona increíble, así de linda que es por fuera, es linda por dentro. Es muy amorosa, contenedora y buena gente, así que estoy segura que está siendo muy querida. Ojalá que lo esté pasando muy bien porque ha sido valiente”.