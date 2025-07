Pamela Díaz se las canta “claritas” a Hugo Valencia y Adriana Barrientos: “Para la próxima voy a tomar otro tipo de acciones”

Pamela Díaz recordó en ‘Hay que decirlo’, cuando tomó acciones legales contra los panelistas de Zona de Estrellas, Hugo Valencia y Adriana Barrientos, tras ser acusada de ingresar drogas al reality ‘Tierra Brava’. Esta situación surgió después de que ambos afirmaran que ‘La Fiera’ era una “narco” y que había llevado marihuana al programa.

PUBLICIDAD

Díaz decidió exigir disculpas públicas, además de presentar una demanda en su contra.

“Dijeron que yo era una narco”, recordó. A través de su relato, la animadora expuso cómo se sintió al ver su nombre manchado. “Los titulares decían que yo llevaba marihuana al reality, que había ganado más de $1.200 millones, según ellos, porque yo era la narco del reality”, agregó.

Demandas y disculpas

Ante estas afirmaciones, la animadora no dudó en tomar medidas. “Decidí demandar a Valencia y Barrientos”, afirmó. Aunque los panelistas le ofrecieron disculpas públicas, Díaz las consideró insuficientes. “Me ofrecieron disculpas públicas, las escribieron en su Instagram. No pueden hablar de mí durante un año, pero seguramente ahora se les va a pasar”, señaló.