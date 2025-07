“Te metió la lengua y le pegaste un cachuchazo”: Ingrid Cruz y Fran García-Huidobro disparan contra Juan Pablo Sáez

En marzo de 2021, Francisca García-Huidobro hizo público un acto repudiado de sus tiempo de actriz. Mencionó que su colega Juan Pablo Sáez no era correcto a la hora de actuar en los besos.

“Ahora es como candidato a concejal, que también me metía la lengua. Juan Pablo Sáez, sí, él fue uno de ellos y no fui la única que contó, es como gente que no controla la lengua”, dijo en ese momento.

La actriz y animadora se refirió a la incomodidad que sintió durante una grabación, donde los besos de teleserie, según ella, están diseñados para evitar el contacto innecesario. “Los besos de teleserie están diseñados. Primero que todo, la cara de uno va al otro lado de la otra, porque si no yo te aplasto la nariz y tú me aplastas la mía. No nos metemos la lengua, podríamos ni siquiera tocarnos la boca”, explicó García-Huidobro.

Y ahora en el podcast que realiza junto a Ingrid Cruz, García-Huidobro reveló que Sáez la llevó a tribunales tras sus declaraciones. “La gente que se mete conmigo termina mal. Yo no hago nada. Hoy en día hay un w... del mundo del espectáculo que está hasta el quetejedi con una denuncia de violencia intrafamiliar. Esa persona se metió conmigo hace cuatro años atrás, en pandemia, nadie supo”, afirmó.

Cruz, al escuchar esto, mencionó el nombre de Sáez. García-Huidobro continuó, “Sí, Juan Pablo Sáez me llevó a tribunales y lo único que hizo fue hacerme perder miserablemente el tiempo, hacerle perder el tiempo a la justicia”. La animadora indicó que el actor no presentó pruebas concretas y que su discurso no fue convincente, ya que intentó justificar su situación al afirmar que había perdido la oportunidad de ser alcalde de Ñuñoa por su culpa.

“Y la jueza no le aguantó. Tuvo que pagar el juicio entero y pagarle a mis abogados y pagar todo. Y resulta que yo no hice nada”, añadió.

El empujón

Ahí Ingrid Cruz recordó el episodio en el que Sáez, al grabar una teleserie, “te metió la lengua y le pegaste un cachuchazo. Asqueroso…”. García-Huidobro confirmó la historia, afirmando que le dio un empujón al actor. Cruz recordó que le dijo: “eso no se hace. Lo vuelves a hacer y te pego”, añadiendo que Sáez repitió la acción.

“Icónico. En Canal 13 todo el mundo lo sabía”, comentó Cruz. García-Huidobro, además, reveló que se salvó de una situación complicada porque su pololo de aquel entonces no estaba en Chile. “Porque otra vez que tuve un pequeño altercado con un actor que intentó hacer lo mismo, mi pololo de esa época estaba en un estudio cerquita y entró... Treinta centímetros de diferencia, 45 kilos de diferencia...”, concluyó la animadora.