¿Te quedaste sin entradas para los Guns N’ Roses en Chile? Estos son los precios de los últimos tickets disponibles desde este jueves

En un verdadero karaoke promete convertirse el Parque Estadio Nacional el próximo 14 de octubre, cuando la banda estadounidense Guns N’ Roses se presente en Chile con toda su batería de éxitos, lo que ha generado una verdadera locura por las entradas, agotando casi en su totalidad las localidades disponibles.

Por lo mismo, durante la jornada de este jueves 10 de julio se habilitarán nuevos tickets, para que ningún fanático se quede con las ganas de ver la banda de Axl Rose, Duff McKagan y Slash.

Cuáles son los precios y las localidades de las últimas entradas disponibles

De esta manera, desde este jueves 10 de julio a las 11:00 horas, estarán disponibles un número limitado de entradas en dos nuevas ubicaciones numeradas, exclusivamente a través del sistema Puntoticket.

• Tribuna Oriente Numerada Royal: $109.000

• Tribuna Oriente Numerada Premium: $129.000

Guns N’ Roses llegará a Chile como parte de su Tour Mundial “Because what you want N’ what you get are two completely different things”, que comenzó en mayo en Corea del Sur y ha recorrido las principales ciudades de Asia, Europa y ahora América. Esta gira marca la primera vez que la banda se presenta ante el público de Arabia Saudita, Georgia, Lituania y Luxemburgo.

El show promete un recorrido por todos los clásicos que marcaron generaciones y un despliegue técnico de nivel mundial, en un concierto que convertirá al Parque Estadio Nacional en el epicentro del rock el próximo 14 de octubre.