“Una vergüenza lo que hizo”: Wanda Nara sin tapujos contra la ‘China’ Suárez en medio del lío con Benjamín Vicuña

Eugenia “China” Suárez, una vez más está en el ojo de huracán tras disparar contra el padre de dos de sus hijos, el actor chileno Benjamín Vicuña.

Sin ir más lejos, en los días previos al viaje de la trasandina a Turquía, junto a los niños y Mauro Icardi, Suárez utilizó sus redes sociales para compartir unas palabras que apuntaban directamente a Vicuña.

“El papá del año que me dejaba tirada...”

“Quién no habla con la prensa porque ‘no es mediático’, pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda”, introdujo la ‘China’.

“El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’. El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a a Chile) porque ‘era mucha plata’. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como el había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo. El padre que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay ‘una imagen que sostener’”, agregó la también cantante.

Benjamín Vicuña sacó la voz

Por su parte, el galán chileno se refirió brevemente al tajante mensaje de la madre de Magnolia y Amancio. En específico, en diálogo con el presentador argentino Ángel de Brito, Benja Vicuña dijo: “No voy a contestar a tanto odio“.

“La clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante”, afirmó.

“Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos“, cerró Vicuña.

Las palabras de Wanda Nara

En este contexto, quien salió a hablar de esta situación fue Wanda Nara, modelo trasandina y expareja de Mauro Icardi.

En específico, la también presentadora de TV fue consultada por el programa argentino Intrusos, quien dejó en evidencia su malestar con esto.

“Yo no me meto en cosas que... nada, todos tenemos hijos adolescentes. Hay un límite que tener, respeto mucho a Benjamín y me parece un horror lo que está saliendo”, dijo de primeras.

Luego, la mujer le hizo un guiño a Carolina “Pampita” Ardohain, quien tiene cuatro hijos con el chileno. En esta línea, Wanda Nara comentó que “él fue muy galán siempre. En situaciones difíciles, bueno también a Caro, que tiene hijos con él, grandes como yo. Hay situaciones que superan ya cualquier límite”.

Por último, lanzó los dardos contra la ‘China’ Suárez: “No me voy a poner en guerra con otra persona, cada uno sabe por qué y cómo hace las cosas. No voy a juzgar porque no sé. Una vergüenza lo que hizo”.