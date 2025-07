“Yo no voy a dejar que se haga la víctima”: Pancha Merino no se guardó nada tras su polémica con Ingrid Cruz

A pesar de que Pancha Merino no le quedó claro que estaba saliendo al aire en “Que te lo digo” cuando lanzó la bomba sobre el affaire de Ingrid Cruz con Luciano Cruz-Coke cuando ellos estaban de novios, está lejos de retractarse.

PUBLICIDAD

En su espacio en el programa “Tal Cual”, la actriz nuevamente se refirió a esta polémica en la que se vio envuelta que rápidamente se volvió en el escándalo de la semana.

“Yo estoy retirada de la farándula, pero sé que soy muy buena para ello porque soy peleadora”, partió aclarando. Ella dijo que le sacan en cara que es espiritual para luego verse envuelta en polémicas, y recalcó que esa área es muy importante para ella, pero eso señaló que “no por eso no me voy a defender”.

“Cuando me defiendo, me defiendo como un toro, yo soy Tauro (...) Lo que pasa es que ella se tuvo que haber querido colgar del impasse que tuve con la Pepi (Velasco) para dejarme de maltratadora”, teorizó Merino.

“Ella decía yo la maltraté, que sufrió mucho, que yo le estaba pisando la ropa, perdóname no tengo recuerdos de haber pisado la ropa de nadie, la que andaba pisando en el área dramática era otra persona”, lanzó.

El affaire de Luciano e Ingrid

Al aclarar el escándalo, Pancha dijo que “yo tuve una enemistad con ella porque yo pololeaba con el senador (Luciano Cruz-Coke), y todo el mundo sabía que estaba conmigo”.

“Yo notaba ciertas cosas raras, que de repente se desaparecía y todo, y un amigo muy leal, el único que me dijo, me dijo ‘oye, te están cagando con la Ingrid Cruz hace tres meses’. Se quedaba a dormir con ella, andaba con ella (..) Yo compartía elenco con ella, era un amor conmigo, no había ninguna enemistad”.

PUBLICIDAD

Francisca señaló que Ingrid estaba dolida porque quería el rol que eventualmente ella interpretó, pero Merino señaló que no le importaba si le tocaba ese papel u otro. “Una actriz hace todo, y ella quedó afectada. Lo entiendo, porque pasa que una quiere el personaje de al lado, pero mala cuea”, agregó.

Al continuar con su relato, la panelista dijo que comprobó la infidelidad por lo que terminó con Luciano, y agregó que uno de sus mejores amigos, el actor Andrés Gómez, estaba al tanto del affaire, pero no le contó. Esto provocó que no se hablaran por casi 3 años.

“Se quiso dar un gusto y hacer leña de un árbol caído”

Pancha Merino reconoció que después de años le pidió perdón a Ingrid Cruz “porque me había enzañado con ella, y al final quien tenía la responsabilidad de fidelidad conmigo, era mi polola. Ella no era mi amiga, era mi compañera de elenco”.

“Yo jamás, nunca en la vida le he levantado el pololo ni a una amiga, ni a una enemiga, ni conocida ni nada. Menos he sido amante de una persona casada, eso lo enjuicio totalmente porque en ese sentido soy súper ética. Bueno, hay gente que no tiene el mismo amor propio. Es un tema de amor propio no ser segundona”.

Ella recalcó que no iba a dejar que hablen mal de ella cuando se puede defender. “Yo no voy a dejar que se hagan la víctima, yo me defendí. Yo tengo una ala que soy súper peleadora, pero solamente si me veo atacada, ahí saco a la Pancha Merino que llevo adentro. A mí no me vengan a atacar porque desleal no he sido (...) La gente sabe que soy honesta, no me hago la mosca muerta”.

Pancha aseguró que no iba a seguir con la cueca y no se va a sentar a ningún estelar pagado para avivar el tema, tal como lo hizo con su polémica con Pepi Velasco, a pesar de que le ofrecieron millones.

“Se quiso dar un gusto y hacer leña de un árbol caído y querer dejarme de maltratadora, eso no es leal. Sobre todo si está conversado. Yo no tengo ni medio rencor con ella. Yo quiero vivir en paz. Podría decir muchas cosas de ella, pero no lo voy a decir, ¿para qué?“, continuó sobre Ingrid.

“Yo creo que me tiene sangre en el ojo todavía porque le escribía por interno, por Instagram, a Andrea (Marocchino). Se lo quería conquistar, pero cuando no estaba pololeando conmigo. Fue un par de meses antes que se pusiera a pololear. Yo creo que cuando supo que estaba pololeando conmigo... ¡De nuevo le quité el mino!”, cerró.