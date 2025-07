“A mi papá no le conté... Pensaba que me iba a pegar”: Valentina Concha narró en Mundos Opuestos su historia de maternidad adolescente

En el capítulo del jueves 10 de julio en Mundos Opuestos 3, una de las jugadoras que actualmente está en el equipo del Futuro, Valentina Concha, abrió su corazón y le contó a dos de sus compañeros –Yuhui Lee y Roon Antonio– su historia de convertirse en madre durante la adolescencia.

Según lo que contó la joven, fue mamá a los 17 años, puesto que no tuvo educación sexual de parte sus padres. “Mi mamá no fue una muy buena mamá, me dejó donde mis abuelos de chiquitita, y después mi papá me llevó a vivir con él... mi papá nunca me habló de educación sexual, nunca me dijo de los preservativos, de los anticonceptivos”, dijo.

Además, Valentina confesó que era una chica rebelde y peleaba constantemente con su padre. “Por eso conocí a este chico y me embaracé”, siguió.

“Cuando quedé embarazada, yo no hablaba mucho con mi mamá y a mi papá no le conté hasta los tres meses porque me daba miedo, pensaba que me iba a pegar”, reconoció.

A raíz de esto, pidió el apoyo de una trabajadora social. “Le dije que ella me acompañara para contarle a mi papá y le contaron conmigo presente”, afirmó.

Luego, siguió narrando que “ellas se fueron y yo me fui corriendo a mi pieza y cerré la puerta. Mi papá comenzó a golpear y me decía: ‘ábreme, ábreme’”.

“Le abro y le digo, ‘papá, por favor no me pegues’. Me dice, ‘No, hija, no te preocupes, yo te apoyo en lo que tú quieras hacer’”, agregó Concha.

“Yo le dije que quería tenerlo y que quería ser mamá. Me dije, que ya”, aseveró.

Según el relato de Vale, el padre estuvo presente durante el embarazo y en los primeros meses –además de la familia del hombre–, no obstante, cuando el bebé tenía dos años esto cambió.

“El primer año de mi hijo, su familia lo cuidaba porque yo trabajaba, yo empecé a trabajar altiro. Como al año y medio, dos años de mi hijo, él desapareció y su familia también”, recordó la mujer de 27 años.

“Desde ahí yo he estado sola con mi hijo. No lo volví a demandar, no volví a hacer nada. Así que nunca más hablamos. Mi hijo no conoce a su papá, nunca lo ha visto. Él nunca se acercó”, añadió la participante.

Pese a lo anterior, aseguró que es una decisión de él y que ella nunca le va a negar nada, por ejemplo si algún día lo quiere conocer.