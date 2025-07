Ardió troya entre Marlen y Gazale en ‘Mundos Opuestos’ por un pedazo de carne a un gatito: “Los animales no son hijos de Dios, infórmate, lee la Biblia”

Una discusión potente y hasta bíblica, tuvieron algunos de los participantes de ‘Mundos Opuestos’, al ver al gato del ‘pasado’, pidiendo comida. Marlen Olivari quiso darle un poco de carne, pero Daúd Gazale se lo prohibió estrictamente.

“¿Cómo se lo vas a dar? Si estamos pasando hambre. No puedes poner a un gato por sobre un compañero... un gato no tiene derechos, nosotros tenemos derechos”, reclamó el ex futbolista.

“Tienes poco corazón. No te va a pasar nada por un pedazo de carne menos, además que es de mi comida. Los animales también son hijos de Dios”, respondió Marlen, pero Daúd se mantuvo firme.

“Los animales no son hijos de Dios, infórmate, lee la Biblia. Los humanos sí. Tú eres la que no está siendo humana al estar dejando a un compañero sin carne. Si no quieres comida corresponde dárselo a un compañero”, espetó Gazale.

“Si es necesario yo me saco la comida de la boca para dársela a un animal. Si veo que el gato tiene hambre, le doy comida”, indicó Marlen.

Princeso entonces se involucró. “Tú dices que Dios no ama a los animales. ¿Por qué entonces Dios le pidió a Noé que metiera a animales en el arca?”, le preguntó a Daúd.

“Los animales son criaturas de Dios, los humanos estamos por sobre ellos, gobernamos a los animales. Eso es lo que dice la Biblia”, le explicó el ex Colo Colo.

A la mañana siguiente, Princeso, a escondidas de Daúd, alimentó al gato.

Princeso se burla de Daúd

Princeso le preguntó a Daúd por su evento de despedida del fútbol. Entonces se burló del ex Huachipato.

“No va a ir nadie, con lo que han visto de ti aquí. Va a estar vacía esa h… Tienes que hacer méritos para que llegue alguien”, le dijo.

Gazale se mostró molesto. “¿Creís que vine aquí por fama o cámaras? El NN aquí erís vos”, contestó.