“Este programa mezcla todo lo que he hecho”: Chantal Aguilar se suma a Alfonso Concha en la conducción de “La tarde es nuestra”

Esta semana, el programa informativo de Canal 13, “La tarde es nuestra”, y que es conducido por el periodista Alfonso Concha cumple dos meses al aire, y sumará de manera definitiva a Chantal Aguilar como conductora.

Oriunda de Valparaíso, la periodista Chantal Aguilar lleva más de 10 años en el departamento de prensa de la señal de Inés Matte Urrejola, en donde ha cumplido con múltiples labores, desde ser corresponsal hasta liderar noticiarios, pasando por otros roles dentro del canal, como liderar espacios culturales y hasta importantes transmisiones deportivas, como los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“Estoy muy agradecida y me siento feliz”

Así, sobre su llegada a “La tarde es nuestra” como conductora, la periodista señaló que “estoy muy agradecida y me siento feliz que me hayan invitado a formar parte de ‘La tarde es nuestra’, porque cuando uno está en Prensa se nos encasilla sólo con noticias y nos dicen que somos muy serios. En cambio, este programa mezcla todo lo que he hecho: tiene un tono distinto, pero sigue siendo informativo. Además, es más ameno y más lúdico, algo que a mí me gusta mucho, así que disfruto de sobremanera poder hacerlo”.

Chantal además enfatizó que “me gusta este desafío… tiene información, compañía, entretención, mucha historia humana y pasas por variadas emociones. Además, es dinámico y tiene mucho diálogo e interacción, con la gente en la calle y con los movileros que son muy importantes en esta interacción constante”.

La profesional, agregó que “estoy dichosa de estar junto a Alfonso (...) Cuando me ofrecieron estar en este programa, los dos dijimos ‘por fin haremos una dupla después de tantos años de quererlo’. Me encanta porque los dos tenemos la formación de Prensa y ambos tenemos perfiles que son compatibles, porque no somos iguales, pero nos complementamos muy bien. Siento que sólo vamos a sumar a la tarde del 13”.

Por su parte, sobre su nueva compañera, Alfonso Concha señaló que “sólo puedo darle la mejor de las bienvenidas a Chantal. La incorporación de la ‘Chanti’ para mí es maravillosa, sólo tengo buenas palabras para ella”.

En tanto, Claudio Villavicencio, director del departamento de prensa de Canal 13, destacó que “la incorporación de Chantal Aguilar a la conducción del programa es un paso más para lograr los objetivos de ‘La tarde es nuestra’. Ella lleva más de 10 años desempeñándose en el departamento de prensa del 13 y posee una gran capacidad profesional que sólo aportará elementos que afianzarán y potenciarán este proyecto. Además, es una mujer con gran carisma y cercanía, lo que la convierte en una muy buena compañera para Alfonso. Sin duda que ambos formarán una gran dupla de trabajo”.