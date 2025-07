“Estoy feliz”: Daniel Fuenzalida incomodó a Pamela Díaz con pregunta sobre su relación con Felipe Kast

Este viernes 11 de julio, al estudio de El Medio Día, de TVN, aterrizó la conductora del programa farandulero Hay Que Decirlo! y exrostro del canal estatal, Pamela “La Fiera” Díaz.

Bajo este contexto, en un momento, el animador del espacio, Daniel Fuenzalida, incomodó a la exparticipante de ¿Ganar o Servir? tras abordar su relación con el senador de Evópoli, Felipe Kast.

Dentro del cuestionario del exHuevo, quien realizó un símil al programa digital de “La Fiera”, Sin Editar, la sorprendió con una pregunta relacionada con su corazón.

Conciso y directo, Daniel le consultó a Pamela: “¿Estás enamorada?”. Frente a esto, la mujer de 44 años, previo a una pausa comercial, contestó que “no hablo de mi vida privada. Te voy a explicar por qué no...“.

Luego de la pausa, Díaz no se salvó de responder, aunque hizo un alcance. “Yo jamás he preguntado nada que incomode”, sostuvo. “No lo he presentado (a Kast) en ningún lado”, aseguró.

“Hemos ido a comer (...) Prefiero no comentar nada”

El también conductor del pódcast ¿Cómo Están Los Weones?, le dijo a Pamela que ya existían registros entre ellos circulando. Ante esto, la modelo señaló que “hemos ido a comer. Pero es tan expuesto lo que nosotros hacemos que prefiero no comentar nada“.

Daniel Fuenzalida no se dio por vencido y expresó: “Te cambio la pregunta: ¿estás pololeando?”. Por su parte, Pamela Diaz confesó que “no, pero estoy muy bien. No estoy pololeando, estoy en un proceso muy bien, tranquila y no te estoy mintiendo”.

“Trata de ser mi amigo hoy día”, agregó ‘La Fiera’.

Además, el comunicador quiso saber qué era lo que más le gustaba de Felipe. “Qué asopado más grande”, replicó Díaz.

“Si nosotros (con Daniel) trabajáramos juntos, uno de los dos sale echado. Ya no me preguntes, si te dije que estoy demasiado expuesta. Estoy bien y tranquila. Estoy feliz”, finalizó la exchica reality.