¿Hackeo de WhatsApp en vivo? Julio César Rodríguez vivió insólita situación mientras hablaba del incendio en edificio del centro de Santiago

Una insólita e increíble situación vivió absolutamente en vivo este viernes 11 de julio el conductor de matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, Julio César Rodríguez, al acusar el bloqueo de su cuenta de WhatsApp, mientras reporteaba lo ocurrido en el incendio del edificio de Santiago Centro.

PUBLICIDAD

Todo pasó cuando analizaban el origen del fuego junto al panel de conductores y el experto en gestión de emergencias y seguridad pública, Michel de L’Herbe, instante en el que comenzaron a preguntarse quién es el dueño de la bodega -ilegal- en la que se inició el fuego este jueves, ubicada en uno de los excines que se ubican en el piso -1 del edificio.

“Justo me iban a decir quién era el dueño...”

Fue en ese momento cuando Julio César Rodríguez quedó como Condorito, totalmente ¡plop!, al revelar a sus compañeros que le apareció un mensaje en WhatsApp que decía que ya no podía usar la aplicación. Así de simple.

“Le estaba escribiendo a la persona que aparece en la nota, justo me iban a decir quién era el dueño de la bodega y me sale que esta cuenta ya no puede usar WhatsApp”, dijo JC totalmente impactado.

Por su parte, su compañera Andrea Arístegui se acercó a ver el equipo celular, exclamando “te bloquearon la cuenta, te hackearon”.

Luego, tirando la situación un poco a la talla y claramente sin saber qué hacer, Julio César Rodríguez señaló: “oye y sin WhatsApp, ¿qué voy a hacer todo el fin de semana?“.

Finalmente, el conductor -y que desde este 1 de julio es el director de programación de Chilevisión- se alejó de sus compañeros de trabajo y se acercó al mesón para revisar la situación con más detalle y pedir ayuda a soporte de la aplicación, reclamando medio en serio y medio en broma “qué me importaba quién era el dueño también”.