Leonor Varela empacó sus cosas y dejó la ciudad estadounidense donde vivió por 25 años: se va con su hija a vivir a Francia

La actriz Leonor Varela dejó la ciudad que fue su hogar por 25 años para emprender nuevos rumbos. Junto a su familia, ella abandonará Los Ángeles para irse a vivir a París con su hija Luna, mientras que su exmarido residirá en Madrid.

“Después de varios años de venir pensándolo y sintiendo ganas de hacerlo, decidimos finalmente, impulsados por el incendio acá en Palisades (donde uno de los lugares afectados fue la escuela de su hija) y también por el contexto general del país, que era el momento de dejar Los Ángeles”, confesó la actriz a LUN.

Varela explicó que volverán al lugar donde ella pasó su adolescencia debido a que quería que su hija tuviera una experiencia similar. “Hace mucho tiempo que quiero que Luna tenga esa parte de mi cultura, que aprenda francés, y que no solo se identifique con la cultura norteamericana porque nosotros somos mucho más que eso. Luna es bilingüe, habla español perfecto, como porteña, pero la idea es que aprenda francés”, añadió.

A esto recalcó que su separación con Lucas Akoskin fue en buenos términos. “Seguimos sintiéndonos muy familia y apoyándonos. Entonces, Lunita va a estar entre Francia y España”, aclaró.

El cambio de vida de Leonor Varela

Sobre este cambio de vida, Leonor señaló que “obviamente es una aventura, es un descubrimiento, estamos yendo paso a paso, pero esa es la idea y siempre con un pie en Chile. Es la misma distancia en avión, entonces voy a seguir yendo harto para allá. Ha sido súper gratificante desarrollar mis proyectos de manera mucho más autónoma y libre en Chile”.

“Siento que estoy entrando en otra etapa de mi vida y, si bien me voy solamente con tres maletas, parto con una familia. Me voy con una relación íntima que sigue creciendo y con proyectos en Chile que me tienen muy contenta (...) A mí me gustan los desafíos, me gusta proponerme espacios de crecimiento nuevos y esto se siente como una oportunidad para aquello”

“Es volver a la ciudad en que viví mi adolescencia, y volver a aprender ese vínculo, a reanimar ese vínculo y poder traspasarlo a Luna”, cerró la actriz acerca de su regreso a Francia.