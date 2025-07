“Yo andaba como odiando el mundo“: Carola de Moras recordó cómo fue el inicio de su romance con su marido Felipe Bulnes

La modelo y animadora Carolina de Moras será una de las invitadas en el nuevo episodio de “La Divina Comida”, en donde ella recordará cómo inició la historia de amor con su actual marido, el exministro de Educación, Felipe Bulnes.

“Le carga que cuente la historia, pero la voy a contar igual”, partió la exanimadora del Festival de Viña. “Nos conocimos en una fiesta de una amiga. Yo había terminado una relación hace poco. De repente, sueno casi rara contándolo, pero veo de lejos a un hombre estupendo, guapo, y digo ‘él va a ser mi próximo marido’“, continuó.

“De repente me lo presentan y empezamos a conversar. Y fue una conversación muy irónica, con mucho humor negro, muy simpática. Yo la verdad que no tenía ganas de conocer a nadie, me imagino que él tampoco estaba en esa”, afirmó, según lo adelantado por Página 7.

“A la gente le molestaba que nosotros conversáramos tanto. Se nos colgaba gente entre medio, a mí, a él, y como que yo de repente me aburrí del codazo para poder hablar con él y me fui. Al otro día me llega un mensaje de WhatsApp”.

Ella aclaró que nunca le dio su teléfono, pero él se lo consiguió. “Yo le respondo de forma suave, como ‘oye, yo no te he dado mi número de teléfono’, muy pesada. Estaba hecha una yegua, no sé por qué andaba como odiando el mundo“, reconoció.

El flechazo de Carola de Moras

Su predisposición no fue la mejor, pero finalmente le dio una oportunidad al abogado, aunque tampoco con la mejor de las ganas. “La primera vez que salimos no di mi mejor performance, yo estaba en ese período muy defendida, porque estaba muy expuesta en la tele, me sentía atacada, estaba pasándolo muy mal“, aclaró.

“Y Felipe así como ‘chao, chao, que te vaya bien (de la mano)’. Y yo dije ‘no, cagué’, y a mí me había gustado”, reconoció. Sin embargo, ella intentó revertir la situación con una segunda cita. “Lo llevé a otro sucucho, y ahí me porté mucho mejor y fui más dulce y más dócil“.

Sobre qué fue lo que más le llamó la atención de su actual marido, Carola de Moras confidenció que “me sorprendió su sencillez, su humildad, sobre todo su sentido del humor. Felipe es un gallo muy entretenido, que es muy diferente al trabajo que le corresponde, y formal que tiene”.

“Yo entiendo los prejuicios que alguna gente me dice: ‘pero cómo tú, que eres tan desordenada o tan natural, estás con un hombre tan serio’. Pero no po’, ese hombre serio es su pega y su pega no lo define como persona, ni como ser humano, ni menos como mi marido”, cerró la animadora.