Carla Ballero relató los duros momentos que vivió durante su delicada crisis de salud: “Tenía mucho miedo de no volver”

Este viernes, la panelista de “Sígueme”, Carla Ballero se sentó junto a Diana Bolocco en “Podemos Hablar” para hablar del susto médico que vivió durante los últimos meses tras pasar semanas hospitalizada.

PUBLICIDAD

Al recordar el día que tuvo que ser hospitalizada debido a la neumonía que derivó en una insuficiencia respiratoria grave, por la cual debió ser intubada. “Tengo pocos recuerdos de ese día. Sólo recuerdo que no podía respirar y que no tenía fuerza para ni siquiera caminar”, partió.

“Sentía que mi cuerpo estaba hecho pedazos, no sé cómo pude llegar a estar tan mal físicamente... Estaba muy delgada, ahora ustedes me ven delgada pero yo antes de que cayera yo me sentía muy débil. De hecho no tenía ganas de entrenar y ésto empezó a pasar desde enero. Me pesé y pesaba 47”, continuó.

“Llegué e inmediatamente cuando me ven me meten a urgencia. El momento en que sentí que ya no daba más fue justo antes de que los doctores entraron, me dijeran y decidieron que me iban a pasar a la UCI porque estaba empeorando la situación”, añadió Ballero.

En esa misma línea, Carla agregó que durante los 40 días de hospitalización, “era insoportable todo lo que me hacían. Yo gritaba al principio y después ya no tenía posibilidad de tampoco decir nada. La verdad es super dramático retratarlo ahora desde mi lugar”,

“En ese momento nunca había sentido tanto miedo en mi vida, miedo a que mis hijos se quedaran sin mí. Porque que te digan que te vamos a intubar tú no tienes noción. Yo decía éste es un camino de ida, pero ¿qué sabes tú lo que va a pasar? Es algo muy desconocido”, reconoció.

El crudo relato de Carla Ballero

Al momento que le avisaron que la tenían que entubar, Carla empezó a sentir temor y ante esto manifestó que “creo que fue el miedo más grande que he tenido en mi vida, no te lo puedo describir pero es mucho miedo y debe haber sido miedo de no volver”.

PUBLICIDAD

“Cuando me estaban entubando yo escuchaba lo que estaban hablando el equipo de la UCI, yo sin poder decirles que estaba despierta... Me estaban poniendo Morfina, Fentanilo, todas las cosas para dormirte, hasta que uno de los enfermeros pasa y yo sentía mi corazón como un latido, pasaban 10 segundos y sentía otro latido. Veo al enfermero pasar, yo logro abrir mis ojos para que vieran que yo no estaba dormida y empiezan a gritar... Para mí eso fue una pesadilla que duró bastante, de hecho cuando desperté yo me extubé, yo me saqué el tubo, rompí cosas”.

“Esta neumonía y esta bacteria me estaban comiendo el pulmón y me quedaba muy poquito de pulmón, entonces ahí uno entendía la gravedad y tenía mucho miedo de no volver”, contó.

En relación a sus hijos y cómo vivieron esta situación, Carla dice que “nunca supieron que yo estuve al borde de la muerte, jamás, porque mi marido se dedicó a hacer ‘La Vida es Bella’, o sea, la mamá está en una situación grave y compleja pero no había sentido tampoco”.

El 27 de mayo le dieron el alta, pero a los tres días después debe volver de urgencia debiendo ser operada por un derrame pleural. “A mí el doctor me dijo que no podía hacer ejercicio, me puse calza y peto, puse ejercicios básicos en la tele y no me podía el cuerpo. Raúl llega y me pilla y me dice: ‘no, tú estás loca’ (...) empecé a sentir que no podía respirar y ahí me operaron y a intubarse de nuevo”.

Después de esta nueva intervención y volvió a su hogar, Carla se dio cuenta de los cambios que sucedieron durante su ausencia. “Llego a mi casa y mi casa brillaba, una de mis hijas estaba pololeando, como que había pasado una vida entera... La casa brillaba y ellos como un equipo super armado, ocupados de todo, la Colo (su hija) hacía almuerzo, o sea todo funcionaba perfecto y me dijeron que había sido increíble darse cuenta qué es la mamá, porque los primeros días era todo un caos”.