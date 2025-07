“Muy agradecida de tomar este desafío”: Vivianne Dietz habla de su inesperado arribo a “Aguas de oro”

Ad portas del estreno de la nueva teleserie vespertina de Mega, “Aguas de oro”, Vivianne Dietz se suma al elenco con un papel clave que inicialmente estaba en manos de la actriz Fernanda Salazar. Esta última decidió dar un paso al costado para enfocarse en su embarazo, y fue así como Dietz aceptó el desafío de interpretar a Ayelén Gamboa, una joven con un fuerte lazo con lo místico y la naturaleza.

El cambio se dio a tan solo un mes de iniciadas las grabaciones, lo que implicó una rápida adaptación por parte de la actriz, quien ya ha participado en otras cuatro teleseries de Mega. En conversación con Publimetro durante el lanzamiento oficial de la producción, Dietz expresó su entusiasmo por sumarse al proyecto.

“Ha sido una experiencia súper particular, pero me siento muy agradecida de tomar este desafío, de sumarme a este proyecto así, que ya estaba en marcha, de que la producción haya confiado en mí, en mi trabajo. Es un regalo poder además pasarme del horario nocturno al vespertino, una teleserie que lleva alegría al hogar, una teleserie mágica, la verdad es que estoy muy emocionada de ser parte. Y aquí estamos, creando personajes sobre la marcha”, señaló con emoción.

La actriz también valoró el reencuentro con colegas con quienes ya había compartido escenarios y sets anteriormente. “Con todos he trabajado en alguna oportunidad, ya sea en teleseries, en teatro, sobre todo con mi familia, que me tocó ver a Carito Arregui, el Chapu, el Tito Noguera. Increíble poder trabajar con ellos, o sea, realmente es un regalo, han sido muy acogedores conmigo, me han ayudado un montón en este proceso de encontrar el personaje también, estos días. Y también con Andrew, que es mi partner, que hemos hecho películas, hicimos Ardiente Paciencia, hemos hecho obras de teatro juntos, así que muy emocionada”, comentó.

Sobre Ayelén, su personaje, detalló: “Es una joven muy dulce, muy querible, es un personaje bastante particular porque tiene una misticidad única, es muy mágica también, está conectada con las emociones, con la naturaleza, con la tierra... presiente cosas que van a pasar en este pueblo, en el Álamo”.

Finalmente, la actriz también se dio un momento para referirse a su vida sentimental. “Súper bien, enamorada y feliz”, comentó sobre su relación con el actor Simón Pesutic.