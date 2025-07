“Se lo voy a decir en su cara...”: Pamela Díaz reveló que una comediante se rehusó a participar gratis de “Sin Editar”

Hace más de 4 años, en medio de la pandemia, Pamela Díaz estrenó un segmento de entrevistas en su canal de Youtube. Estos llevaban de título “Sin Editar” y los primeros invitados fueron Botota Fox, Luis Jara y Chiqui Aguayo.

La Fiera recordó sus inicios durante su participación en el programa de Daniel Fuenzalida, “El medio día”, en donde partió siendo consultada a qué rostro le gustaría entrevistar y señaló que a Gary Medel, cuyas conversaciones no llegaron a puerto, Arturo Vidal, que rechazó por no ser un rostro de la farándula y a Soledad Onetto.

La siguiente pregunta fue más al hueso, y le consultó por quién se ha negado participar del programa, y Díaz señaló que fue una comediante. “Cuando partí no tenía ni siquiera un lugar dónde hacerlo, auspiciadores, ni nada”, dijo como contexto.

Por lo mismo, ella llamó a uno de sus amigos, Fernando Godoy. “Le conté mi situación, que estaba partiendo con mi canal de YouTube y me dice: ‘Negra, al tiro, ni un problema’. Lo hicimos afuera en la calle (...) pasaba la gente y todo eso”, contó.

El rechazo de la comediante

Una vez que ya realizó esta entrevista, necesitaba otro rostro. “Obviamente tenía que entrevistar a otra persona, (la comediante) estaba en un momento muy bueno, la llamo por teléfono (...) y dice que ella no da ninguna entrevista a medios digitales ni a ningún programa gratis”, comentó.

“Yo le expliqué mi situación, no tengo ni uno, estoy recién empezando: ‘Te juro que me va a ir bien, cabezona, te voy a invitar de nuevo y te voy a pagar lo que me pidas, pero necesito que me ayudes ahora’. Y me dijo que no, que no me iba a dar ninguna entrevista, que cuando tuviera los auspiciadores y la plata que la llamara”, continuó.

Pamela Díaz se rehusó a revelar el nombre de la comediante... todavía. “Se lo voy a decir en su cara cuando la entreviste”, advirtió.

Sin embargo, la animadora dijo que no está en sus planes entrevistarla a la brevedad debido a que no se encuentra en un buen momento, pero está esperando a que vuelva a estar en la cresta de la ola para encararla.