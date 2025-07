“Sí pinché con Luciano, pero no calzan las fechas”: Ingrid Cruz se pronunció sobre su escándalo con Pancha Merino

Captura: Only Fama

Ingrid Cruz ha estado en el centro de la polémica durante toda la semana. Ella desclasificó un maltrato que habría recibido de parte de Pancha Merino cuando grababan “Cerro Alegre” en 1999.

Lo que no se esperaba la ex “Brujas” es que Merino soltara que el origen de la mala onda era porque Cruz habría estado siendo la amante de Luciano Cruz-Coke cuando él mantenía una relación con la intérprete de Cathy Winter.

Cruz estaba de invitada en “Only Fama” para promocionar la nueva teleserie “Aguas de Oro”, lo que calzó con este escándalo noventero. Por lo mismo, José Antonio Neme no se aguantó y le preguntó sobre estas acusaciones cruzadas.

Ante esto Ingrid reconoció que sí tuvo algo con Cruz-Coke, “teníamos 23 años (...) Sí y no. Yo sí pinché con Luciano, pero no calzan las fechas. Yo lo conocí y nos topamos cuando ellos estaban terminando una teleserie, y nosotros estábamos empezando otra”, partió aclarando.

“No tuvimos una relación”

Francisca García-Huidobro comentó que el affaire entre Luciano sucedió antes de que él estuviese con Pancha Merino, y después de su relación con Aline Kuppenheim. Entre las teleseries “Fuera de Control” y “Cerro Alegre”.

“Yo no tuve una relación con él. Es una lata estar hablando de esto, porque es algo que ocurrió hace más de 20 y tantos años. Yo hablé de las malas praxis, no hablé de la vida privada de la gente”, continuó Cruz.

Con respecto a los conflictos que ella habló en el podcast “Di la verdad Rosa”, Ingrid señaló que en esa época sí se peleaba por la misma ropa o el peinado. “Eso es impensado hoy en día, nadie pierde el tiempo en eso y a nadie le importa. Hay discusiones, pero en torno de su trabajo, pero no de algo personal”, añadió.

Sobre la reacción de Francisca de llamar a “Que te lo digo”, la actriz dijo que “la Pancha tiene ese ímpetu. Yo creo que para defenderse se tiene que haber sentido atacada y le tuvo que haber molestado que hayamos sacado en el podcast a colación algo de hace 26 años. Estábamos hablando del oficio, le molestó y está bien (...) En ningún minuto pensé que podía pasar una cosa así, no lo vi venir”.

“Sí, yo tuve un pincheteo. Nunca a escondidas. No fue nada. No tuvimos una relación”, cerró Ingrid Cruz, quien reconoció que sí le ha dado ansiedad y no ha tenido la mejor semana después de verse involucrada en este escándalo.