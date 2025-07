“Te está coqueteando”: María Luisa Godoy cuenta la firme detrás del beso entre Martín Cárcamo y Marc Anthony en el Festival de Viña 2019

En el segundo episodio del pódcast Mari con Edu, los conductores sorprendieron con anécdotas de alto calibre internacional. María Luisa Godoy recordó su paso por la animación del Festival de Viña del Mar 2019, relató su vínculo con el diseñador de Jennifer López y una escena en la que Marc Anthony le coqueteó a Martín Cárcamo. Eduardo Fuentes, por su parte, recordó el día en que presentó al cantante y estuvo codo a codo con JLo.

Todo comenzó con una revelación de María Luisa Godoy, quien contó que durante el Festival de Viña fue vestida por el prestigioso diseñador Zuhair Murad. “Él me invitó a su casa en el Líbano, es muy amigo de JLo. Yo le preguntó por JLo y no iba a perder ese momento y le pregunté por la relación de ella con Marc Antonhy. Y ahí me dijo: ‘Jennifer siempre me dice que el gran amor de su vida es Marc Anthony y que algún día volverá con él’”, relató. La animadora no perdió oportunidad de sacar chismes de pasarela y admitió que se sintió parte —aunque fuese por un instante— de ese mundo de estrellas globales.

La trastienda de Viña 2019

Pero la conexión con el exesposo de JLo no terminó ahí. Godoy recordó una experiencia insólita que vivió junto a Martín Cárcamo en Viña 2019. “Le digo Martín ¡vámonos a bailar a la primera fila!... Estábamos bailando durante el show de Marc Anthony y le dije: ‘Tu cachaí que le gustaste y Martín me dice: “Yo sentí lo mismo”...ahí seguí: “Martín mira, te está coqueteando a ti, no a mí. Me gustaría que fuera a mí, pero es a ti… Y después subimos al escenario y ahí cuando estábamos con él ¡Marc se acercó y lo iba a besar en la boca y puso la mano y le dio un beso a la mano", contó entre risas, María Luisa Godoy convencida de la química que hubo entre ambos.

Eduardo Fuentes y su momento con JLo

Por su parte, Eduardo Fuentes compartió su propia vivencia con Marc Anthony, cuando le tocó presentarlo durante la inauguración del casino de Monticello. La historia, relatada con el estilo detallista y humorístico que lo caracteriza, incluyó un inesperado giro: “Me llaman días antes del show y me dicen: ‘Va a venir Jennifer Lopez”, contó Fuentes.

Ese día, tras lidiar con managers del manager y tensiones previas al show, Eduardo finalmente llegó al escenario. “Marc Anthony estaba discutiendo con alguien entre bambalinas. Lo presento, entra con toda la energía, y en medio del evento aparece JLo, despampanante. Se me paró al lado y me preguntó al oído, en inglés: ‘¿Qué es esta weá?’”. Entre risas, logró explicarle lo que pasaba. “Yo solo pensaba: esto no me lo va a creer nadie. Yo acerqué mi mano, en ese momento su “queque” estaba asegurado en 10 millones de dólares, y es lo más cerca que mi mano ha estado de 10 millones de dolarés", contó.

Las tres historias, cargadas de humor, picardía y un poco de farándula internacional, marcan el tono de Mari con Edu: un espacio donde lo íntimo y lo glamoroso conviven, donde se habla sin filtro y se comparte sin pretensión. El pódcast, que ya se perfila como uno de los favoritos de la temporada, lanza nuevos episodios todos los sábados, en Spotify y Youtube.