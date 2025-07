“Un hito en mi carrera musical”: Fran Maira se une a King Savagge para lanzar “Polarizado”, su nueva canción del género urbano

Un nuevo hito en su carrera musical dio esta semana la otrora figura de programas de telerrealidad de CHV y Canal 13, Fran Maira, quien se unió al artista urbano King Savagge para lanzar su nueva creación musical “Polarizado”.

PUBLICIDAD

Un tema que según reconoce Maira, resultó ser “un hito” en su incipiente carrera musical, más con la presencia del reconocido intérprete del género.

“Hace muchos años que escucho su música, ahora lo he conocido como persona y me he llevado una gran impresión de él. Creo que compartimos los mismos códigos”, señaló la cantante nacional, quien estrenó su nueva apuesta musical no sólo con Savagge sino que de la mano del reconocido productor nacional “Best Music”, considerado uno de los autores intelectuales de varios hits de la escena urbana en Chile.

El nuevo éxito urbano de Fran Maira

La canción de Maira mantiene el estilo empoderado que la creadora de “Amiga ya mató” y “Enfocá en lo Mío” ha cultivado en sus interpretaciones. “En esta oportunidad se trata de un perreo que permitirá a todos poder bailar en la disco, prenderse y escuchar a cualquier hora”, avisa Fran.

Polarizado es un hito en mi carrera musical, ya que es la primera colaboración con un artista urbano chileno hombre — Fran Maira

“Polarizado es un hito en mi carrera musical, ya que es la primera colaboración con un artista urbano chileno hombre”, agregó la artista criolla, quien reconoció estar “demasiado contenta de seguir creciendo, seguir siendo valorada y esta vez con una figura tan connotada como King Savagge”.

Fran Maira se unió a King Savagge para lanzar su nueva producción musical. Fuente: Cedida.

Desde su aparición en la escena nacional, Fran Maira ha acumulado millones de reproducciones en distintas plataformas digitales. Impacto musical que le ha valido, entre otras cosas, para ser reconocida como un rostro importante de la escena nacional y figura que ha llamado la atención de marcas comerciales, programas de televisión, festivales y un sinnúmero de multitudinarias actuaciones a lo largo del país.

Cabe recordar que esta nueva apuesta musical de Maira llega tras el éxito en redes sociales de sus otras creaciones urbanas como “Venenosa”, “Amiga ya mató”, “Desleal”, “Enfocá en lo mío”, “No te necesito”, “Aquí estaré wna”, “Saber con quién”, “Por hombres como tú”, “Obsesión” e “Inseguro”.

Fran Maira lanzó un nuevo sencillo de música urbana. Fuente: Cedida.

La nueva canción de la artista chilena ya está disponible en diversas plataformas digitales y en su canal YouTube oficial.