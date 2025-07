“Ella es la única mujer...”: José Antonio Neme sorprendió al revelar su atracción hacia una famosa modelo chilena

El animador José Antonio Neme nunca ha tenido reparos al momento de expresar su sentir, y ahora no dejará de hacerlo. Durante el último capítulo de su podcast junto a Julio César Rodríguez, “Por qué tenía que decirlo”, el periodista sorprendió tras una reveladora confesión.

PUBLICIDAD

Neme se atrevió y decidió revelar qué mujer chilena despierta las pasiones en él, a pesar de que él es abiertamente homosexual. Esto lo quiso decir antes de entrar a sus usuales temas de política en la antesala de su entrevista a Evelyn Matthei.

“¿Por qué estoy tan contento con Yuly en general?“, planteó José Antonio, quien respondió que es debido a que ha ”conocido a gente maravillosa, gente joven, muy talentosa. Obviamente, gente simpática que está creando, que está echando a andar procesos creativos que son muy necesarios para mejorar la comunicación en el país, que creo que es fundamental en democracia”.

“Pero, además.. me he reencontrado con gente como la gran persona que vi hoy día aquí en el ingreso, la gran Daniella Chávez. Ella es la única mujer... No, una de las pocas mujeres...“, dijo José Antonio.

La atracción de Neme

JC lo interrumpió y le recordó que él ha dicho abiertamente que “nunca, hasta el día de hoy, has tenido una relación sexual con una mujer. Y con ella te vi coqueto, la abrazaste, la tomaste, la levantaste, ¿qué pasó?, ¿te vino como un soponcio?”.

Neme se estaba tapando la boca, con su rostro ruborizado y una sonrisa juguetona. “No sé, como que me estoy deconstruyendo, pero al revés, como que me caló profundo el discurso del Frente Amplio. ¡Estos 4 años de deconstrucción han llevado a que me esté tornando heterosexual!“, bromeó.

Él aclaró que no es bisexual, pero... “Daniella saca una parte mía como. De verdad, te juro que la encuentro preciosa, la encuentro hermosa, o sea, como su piel, no sé, me atrae. Te juro, lo digo en serio. Bueno, tengo que reconocer que hay una mujer que me atrae, me atrae Daniella Chávez. Siempre me ha atraído y he trabajado con ella”, cerró entre risas nerviosas.