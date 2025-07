“Con mucha pena”: Emilia Dides confirmó que no será la representante de Chile en el Miss Grand

Luego del tremendo paso de Emilia Dides por el Miss Universo 2024 –quedando dentro del Top 12–, se empezó a especular sobre su posible participación en el Miss Grand representando a nuestro país.

Aunque hace algunas semanas, la cantante y modelo estuvo en el centro de una polémica luego de las acusaciones de la directora de Miss Grand Chile, Marion de Giorgis, por “incumplimiento de contrato”.

En específico, el pasado viernes 13 de junio, en un contacto con el programa farandulero Only Fama, de Giorgis aseguró que Dides firmó un contrato, y tras no estar segura de formar parte del concurso, habría ofrecido una compensación económica de $5 millones, lo que rechazó la directora del certamen.

Y esta teleserie llegó a su fin, puesto que, desde la organización confirmaron que Emilia Dides no participará del evento, por razones “estrictamente personales“.

“Tras conversaciones privadas y en los mejores términos, Emilia Dides no formará parte del proceso de representación de Chile en Miss Grand International 2025. Las razones son estrictamente personales y han sido comprendidas y aceptadas por nuestra organización con total respeto”, señalaron a través de redes sociales.

“No es una despedida”

En la otra vereda, la protagonista, Emilia, se refirió a esta decisión mediante sus historias de Instagram, afirmando que siempre será “fiel a sus principios y sus valores”.

“Con mucha pena tuve que tomar la decisión de no ser parte de ese concurso este año. Sin embargo, no es una despedida porque yo amo la labor de representar a mi país, de tener mi bandera ahí atrás en el extranjero”, reconoció la mujer de 26 años.

“La verdad es que solamente me queda agradecer porque, por razones de fuerza mayor, no voy a poder ser parte y solo quiero que sepan, y nunca se olviden, que yo siempre voy a ser una persona que va a serle fiel a sus principios y sus valores”, continuó.

Por otro lado, la Reina de Viña 2025 agradeció a la organización, valorando a Marion de Giorgis, “porque ella puso su confianza, confió en el proyecto, le puso mucho amor y de eso me consta”.

“Así que quiero que sepan que entre ella y yo no hay ningún malentendido, no hay nada, de hecho, nos deseamos lo mejor. Por supuesto, a todos ustedes que también me querían ver a mí este año, se vienen cosas maravillosas y espero seguir contando con su apoyo por siempre. Los amo mucho a todos y gracias nuevamente”, cerró Dides.